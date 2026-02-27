Por qué nunca deberías dejar tu calzado en estos lugares según el Feng Shui: advertencia de un maestro oriental

Dentro de la práctica del Feng Shui, los objetos que están en contacto directo con el exterior no pasan desapercibidos. El calzado, por su uso cotidiano fuera del hogar, es considerado un elemento capaz de influir en el equilibrio interno de la casa si no se ubica de manera adecuada.

Según esta filosofía, los championes no son objetos neutros: al estar en contacto permanente con la calle, se cree que acumulan cargas externas. Por eso, el lugar donde se guardan dentro del hogar adquiere especial relevancia para quienes buscan preservar la armonía de los espacios. El maestro oriental Nan Yi advirtió sobre algunos sectores en los que se desaconseja dejarlas, ya que podrían alterar el flujo energético de la vivienda.

Calzado ordenado en el hogar. Foto: Freepik.

La entrada principal. La puerta de acceso es el punto por el que ingresa la energía vital al hogar. Cuando al abrirla se encuentra un cúmulo de calzado, especialmente si está desordenado o sucio, se interpreta como una obstrucción de ese flujo. Desde esta mirada, ocupar ese espacio puede asociarse con trabas en la llegada de oportunidades y bienestar. La cocina. Este ambiente se vincula simbólicamente con la prosperidad y los recursos. Colocar championes cerca del fuego o de los alimentos implica mezclar elementos del exterior con el área relacionada con la abundancia. Mantener la cocina despejada y ordenada se considera una forma de favorecer una energía más estable. El dormitorio. Este es un espacio destinado al descanso y la recuperación. Guardar calzado debajo de la cama o dejarlo a la vista puede generar una sensación de pesadez que, según esta creencia, impacta en la calidad del sueño. La recomendación es almacenarlo en muebles cerrados o en cajas bajas, fuera de la vista.

Como sugerencia adicional, el especialista propone colocar las zapatillas con la punta orientada hacia el interior de la casa. De acuerdo con el Feng Shui, este pequeño gesto ayudaría a conservar la energía dentro del hogar y a sostener una sensación de equilibrio en la vida cotidiana.

Con base en El Tiempo/GDA