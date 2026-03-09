Tiktokenización de la Salud Mental: el auge del autodiagnóstico en redes y la crisis de acceso en Uruguay

“Creo que tengo TDAH. Lo vi en Tiktok”. “Me identifiqué con un video y tengo bipolaridad”. “Estoy segura de que lo mío es trauma”. “Descubrí que tengo ansiedad funcional por un reel”. Frases como estas se escuchan cada vez más en consultorio. El autodiagnóstico en redes sociales dejó de ser una anécdota para convertirse en un fenómeno global, el diagnóstico viral express. En plataformas como TikTok e Instagram circulan miles de videos que describen síntomas de TDAH, depresión, trastorno bipolar, ansiedad, trastornos de personalidad o estrés postraumático en formato breve, directo y altamente identificable.

El contenido suele seguir una lógica simple: “Si te pasa esto, podrías tener…”. La propuesta es atractiva porque ofrece algo que muchas personas buscan hace años: una explicación rápida para un malestar persistente.

Pero la pregunta no es solo si esto es útil o riesgoso. La pregunta más profunda es otra: ¿por qué tantas personas están buscando un diagnóstico en redes?

No es solo una moda

Sería cómodo pensar que se trata de una tendencia pasajera o de una generación hipersensible. Sin embargo, el fenómeno parece estar vinculado a algo más estructural: el acceso.

En Uruguay, el acceso a la salud mental sigue siendo complejo. Si bien el Sistema Nacional Integrado de Salud contempla prestaciones psicológicas y psiquiátricas, la experiencia concreta de muchos usuarios incluye demoras prolongadas para conseguir hora, limitaciones en la cantidad de sesiones cubiertas, escasez de especialistas en algunas zonas y costos elevados en el ámbito privado.

A esto se suma el aumento sostenido de la demanda. En los últimos años, los servicios de salud mental han reportado más consultas por ansiedad, depresión, crisis de pánico, dificultades atencionales y desregulación emocional, especialmente en población joven.

Cuando la necesidad crece más rápido que la capacidad de respuesta del sistema, las personas buscan alternativas. Hoy, esa alternativa es digital.

Adolescente con smartphone en la cama Foto: Freepik

Más prevalencia, más visibilidad

A nivel internacional, la evidencia muestra un incremento en los indicadores de malestar psicológico, particularmente después de la pandemia. Uruguay no es ajeno a esta tendencia. Las tasas de depresión y ansiedad preocupan desde hace años, en un país que además enfrenta uno de los índices de suicidio más altos de la región.

Esto no significa necesariamente que todos los diagnósticos estén aumentando en igual medida. También hay más visibilidad, menos estigma y mayor alfabetización emocional. Hoy se habla de salud mental en la escuela, en el trabajo y en los medios. Lo que antes se vivía en silencio, ahora se nombra.

Y nombrar alivia. El problema aparece cuando el nombre proviene exclusivamente de un algoritmo.

Lo que las redes sí están haciendo bien

Sería injusto demonizar el fenómeno. Las redes han permitido que muchas personas reconozcan síntomas que antes naturalizaban como “defectos personales”: dificultad para concentrarse, cambios bruscos de ánimo, agotamiento crónico, hipervigilancia, miedo constante.

El sistema sigue siendo mayormente reactivo: se interviene cuando el malestar ya es significativo. La prevención y la detección temprana aún no logran desplegarse con la fuerza necesaria. Esto genera que muchas personas pasen años con síntomas sin evaluación formal, acumulando frustración. En ese tiempo de espera, el algoritmo ofrece una respuesta rápida que el sistema no siempre puede dar.

En algunos casos, el autodiagnóstico funciona como puerta de entrada al tratamiento. La persona se identifica con un contenido, investiga más y finalmente consulta a un profesional.

También han contribuido a reducir el estigma. Hablar de depresión, ansiedad o bipolaridad o TDAH ya no tiene la carga de vergüenza de décadas atrás.

Ese es un avance cultural importante.

Foto: Freepik.

El riesgo de simplificar lo complejo

El problema surge cuando se confunden rasgos con trastornos. Sentirse triste no es lo mismo que tener depresión mayor. Ser distraído no equivale a un TDAH. Cambiar de ánimo no implica necesariamente un trastorno bipolar. Haber vivido una experiencia dolorosa no siempre configura un cuadro de estrés postraumático.

Un diagnóstico clínico no es una checklist. Implica frecuencia, intensidad, duración, interferencia en la vida cotidiana, antecedentes personales, contexto social y evaluación profesional. Supone diferenciar entre lo esperable en determinadas etapas vitales y lo que constituye un cuadro psicopatológico.

La psicología clínica no funciona en formato de 30 segundos.

Además, el diagnóstico viral express puede consolidar identidades rígidas: “soy así porque tengo…”. Cuando la etiqueta reemplaza la exploración, el riesgo es reducir la complejidad de la experiencia humana a un rótulo.

Lo que el fenómeno realmente revela

El auge del autodiagnóstico no habla solo de redes sociales. Habla de una brecha entre necesidad y acceso.

Si miles de personas buscan respuestas en TikTok, quizás el problema no sea únicamente la plataforma. Quizás el problema es que conseguir una evaluación integral, a tiempo y accesible, no siempre es sencillo.

La salud mental está reconocida como prioridad en el discurso público, pero la inversión y la estructura aún no acompañan plenamente esa declaración. Cuando la política sanitaria no logra traducirse en acceso concreto y oportuno, el espacio lo ocupa el mercado digital de explicaciones psicológicas.

En un país donde el sufrimiento psíquico tiene cifras preocupantes, donde la ansiedad y la depresión forman parte de la conversación cotidiana y donde el sistema está tensionado por la demanda creciente, el debate no debería centrarse solo en si las redes “diagnostican mal”.

La discusión de fondo es otra: inversión en salud mental, prevención, atención temprana y accesibilidad real.

Ni romantizar ni ridiculizar

Ridiculizar a quien se autodiagnostica es desconocer su necesidad de comprensión. Romantizar el fenómeno es ignorar sus riesgos.

Entre ambos extremos hay un punto más honesto: entender el autodiagnóstico como síntoma de una sociedad más consciente de su malestar, pero todavía con dificultades estructurales para abordarlo.

La salud mental no puede depender exclusivamente de un algoritmo.

Pero tampoco podemos ignorar que el algoritmo está ocupando un espacio que el sistema no logra cubrir con la velocidad necesaria.

Tal vez la verdadera pregunta no sea cómo silenciar a TikTok, sino cómo lograr que pedir ayuda profesional en Uruguay sea más accesible, más rápido y más simple que buscar un diagnóstico en un video de 30 segundos.