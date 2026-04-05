Ni crossfit ni pilates: este es el hábito diario que explica por qué hay personas que son más longevas
El investigador Dan Buettner asegura que las poblaciones más longevas no siguen rutinas de gimnasio, sino que se mantienen activas con movimiento constante a lo largo del día.
Durante años, el ejercicio estructurado fue señalado como una de las claves para una vida larga y saludable. Sin embargo, el investigador en longevidad Dan Buettner plantea una mirada distinta: las personas que más viven en el mundo no hacen ni crossfit ni pilates.
Tras más de dos décadas estudiando las llamadas “zonas azules” —regiones donde se concentran poblaciones centenarias—, el especialista detectó un patrón común que se repite en lugares como Cerdeña, Okinawa, Icaria, Loma Linda y la península de Nicoya.
Un estilo de vida activo, sin gimnasio
Según explica Buettner, en estas comunidades las personas no entienden el concepto moderno de “hacer ejercicio”. No hay rutinas pautadas ni sesiones intensas. En cambio, el movimiento forma parte natural de la vida cotidiana.
El investigador sostiene que el secreto está en mantenerse activo de forma constante y espontánea, con pequeñas acciones repetidas a lo largo del día —incluso cada veinte minutos— en lugar de concentrar todo en una hora de entrenamiento.
Este enfoque, asegura, se asocia a una menor incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, patologías cardíacas, cáncer o deterioro cognitivo, sin que medie una disciplina estricta de gimnasio ni factores genéticos excepcionales.
El problema del sedentarismo moderno
Para el especialista, el modelo actual —largas horas de inactividad compensadas con ejercicio puntual— resulta menos efectivo. En su visión, no alcanza con “entrenar” si el resto del día se pasa sentado.
En cambio, las poblaciones más longevas logran beneficios sostenidos al distribuir el movimiento de forma inconsciente durante toda la jornada.
Hábitos simples que marcan la diferencia
En las zonas azules, la actividad física surge de tareas necesarias para la vida diaria. Entre las más habituales se destacan:
- Caminatas frecuentes para hacer mandados o visitar a otros.
- Trabajo en huertas, que implica agacharse, estirarse y cargar peso liviano.
- Tareas domésticas realizadas de forma manual, sin depender tanto de máquinas.
Lejos de ser exigentes, estos hábitos se integran naturalmente a la rutina, lo que los vuelve más sostenibles en el tiempo.
Movimiento como prevención
Desde esta perspectiva, llegar a los 100 años no es un objetivo extraordinario, sino la consecuencia de evitar enfermedades que acortan la vida. Mantenerse en movimiento permite conservar la movilidad y la autonomía incluso en edades avanzadas.
Buettner concluye que este estilo de vida activo, sin exigencias ni estructuras rígidas, termina siendo más efectivo a largo plazo que muchos planes de entrenamiento que, en la práctica, cuestan sostener.
En base a El Tiempo/GDA
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