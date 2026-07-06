Cuándo es el retorno a clases luego de las vacaciones de julio y cuándo se espera el próximo receso

Luego de una semana de descanso por las vacaciones de julio, la educación pública retoma las clases este lunes 6 de julio, siguiendo el calendario de educación 2026 de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP). Sin embargo, varios colegios de educación privada extienden este receso hasta el viernes 10 de julio, otorgando dos semanas de vacaciones de invierno.

En lo que queda del año lectivo, padres y alumnos ahora esperan por las vacaciones de primavera, que las fechas fueron establecidas por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) previo al comienzo del año educativo en curso. Además de estas fechas, también se encuentran los feriados laborables y no laborables a los que las escuelas se adhieren, como la Jura de la Constitución (sábado 18 de julio) o la Declaratoria de la Independencia (martes 25 de agosto).

Cuándo son las próximas vacaciones en Uruguay

Las siguientes vacaciones serán en setiembre 2026 y para Educación Inicial y Primaria, estas vacaciones de primavera están previstas del 21 al 25 de setiembre, según el calendario de actividades del año lectivo 2026.

En Educación Secundaria estas vacaciones serán en el mismo período, del 21 al 25 de setiembre.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) definió que el receso de setiembre será en las mismas fechas que los otros niveles educativos.

¿Cuándo finaliza el año lectivo 2026?

Calendario de la educación 2026 - ANEP Foto: ANEP

Siguiendo el calendario de educación 2026 de ANEP, educación inicial y primaria finalizan sus cursos el 18 de diciembre. Mientras que secundaria y educación técnico profesional (UTU) terminan el 27 de noviembre. Por su parte, el consejo de formación en educación culminan sus cursos el 30 de octubre y la dirección de educación de jóvenes y adultos, el 15 de diciembre.