Coleccionismo, videojuegos y cultura: Feria Bohemia consolidó su crecimiento con una destacada séptima edición
Más de 2.000 personas participaron de la última edición de un encuentro celebrado durante dos jornadas en el Hotel NH Columbia.
Lo que comenzó como una reunión entre apasionados por el coleccionismo hoy se transformó en un evento que refleja el crecimiento sostenido de la cultura retro en el país, convocando a familias, coleccionistas, gamers y fanáticos de distintas generaciones.
Más de 50 marcas formaron parte de esta edición con una amplia propuesta de juguetes vintage, videojuegos, cómics, figuras de acción, cartas coleccionables y artículos retro.
Uno de los espacios más concurridos fue la zona gamer, integrada por 10 máquinas arcade, 10 consolas retro conectadas a televisores de tubo, un simulador de carreras, un flipper y un Cyber Café con diez computadoras conectadas en red, donde los visitantes revivieron la experiencia de los clásicos cibercafés y salones de videojuegos de los años noventa.
La propuesta también incluyó una zona gastronómica con food trucks y distintas actividades pensadas para que el público disfrutara una experiencia completa durante ambas jornadas.
La edición contó con el apoyo de El País, Panini, Life Cinemas, X Uruguay y NVIDIA GeForce NOW powered by ABYA, cuyos espacios y activaciones aportaron valor a una feria que combina entretenimiento, historia y comunidad.
Con cada nueva edición, Feria Bohemia continúa consolidándose como un espacio de encuentro intergeneracional donde la nostalgia cobra vida, acercando a nuevas generaciones al mundo del coleccionismo y permitiendo que quienes crecieron en las décadas del 80, 90 y 2000 vuelvan a conectar con una parte de su historia.
La organización ya trabaja en las próximas ediciones con el objetivo de seguir impulsando un evento que año a año crece en convocatoria, propuesta y relevancia dentro del calendario cultural uruguayo.
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