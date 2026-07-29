Uruguay publicó su primera Alerta Amber: buscaban a un adolescente de 13 años que ya apareció

Uruguay emitió su primera Alerta Amber en medio de la búsqueda de un adolescente de 13 años que ya fue encontrado, según confirmaron desde el Ministerio del Interior a El País.

El aviso a la población se divulgó en la mañana de este miércoles, luego de que el adolescente desapareciera el martes a las 18:30 en Maldonado capital. Se incluyeron, además de la foto del menor, algunos detalles físicos como la altura, el peso, el color de pelo, de ojos y de piel, además de señas particulares como que llevaba una caravana en la oreja izquierda. También se mencionó qué tipo de vestimenta llevaba al momento en que fue visto por última vez.

La alerta se publicó en la web del Ministerio del Interior y también en las cuentas de redes sociales de Alerta Amber Uruguay, donde se retiró el cartel una vez que se confirmó que había sido encontrado.

En la web del ministerio, el aviso tenía características diferentes al que se publicó en redes sociales. El País tachó la foto y el nombre del menor ya encontrado para proteger su identidad.

Primera Alerta Amber en Uruguay, con detalles borrados para proteger la identidad del menor ya ubicado. Foto: Ministerio del Interior

"El menor de 13 años que era buscado mediante la herramienta Alerta Amber fue hallado y se encuentra bien. Quedó desactivada la alerta", indicaron desde el ministerio rato más tarde de publicarla.

Qué es la Alerta Amber y por dónde se difunde

La Alerta Amber, cuyo mecanismo se activó en Uruguay semanas atrás, busca "comunicar en forma inmediata y eficiente la ausencia de niños, niñas y adolescentes con el fin de localizarlos en el menor tiempo posible y proteger su vida e integridad física, psíquica y moral", consta en la Ley N° 20.381.

En la web del ministerio se explica que el origen de este mecanismo está en Estados Unidos en 1996, "en atención a que en el condado de Texas desapareció la niña Amber Hagerman, de 9 años, quien fue localizada cuatro días después víctima de homicidio y con señales de violencia sexual".

"Ese caso fue el que originó la creación de la Alerta habiendo utilizado las letras del nombre de la niña para formar un acrónimo en inglés, Amber: que significa America's Missing: Broadcasting Emergency Respons (Niños norteamericanos extraviados: Emisión de Respuesta de Emergencia). Es así que surge originalmente en Estados Unidos como un mecanismo de alerta temprana para movilizar a la ciudadanía y a las instituciones del Estado ante situaciones de sustracción o desaparición de menores en riesgo. Con posterioridad, fue replicada en el ámbito internacional y hoy son más de 45 países los que tienen dicha alerta", indica la descripción.

En Uruguay, para que se active un mecanismo de este tipo deben cumplirse algunos requisitos. El primero de ellos es que la persona desaparecida sea un niño, niña o adolescente y, en segundo lugar, "que pueda presumirse" que en la génesis de su ausencia "haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro".

Para librar la alerta, "el padre, madre, tutor o familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos y hermanos)" debe formular una denuncia policial y otorgar el consentimiento de difusión masiva.

La difusión se hace en la web oficial de la Alerta, dentro de la página del Ministerio del Interior, y a través de redes sociales: X, Facebook, Instagram y TikTok. También se difunde en medios de comunicación masivos, la aplicación móvil del 9.1.1, cartelería en la vía pública, peajes, aeropuertos, puertos y pasos de frontera, páginas gubernamentales y de gobiernos departamentales, así como se emite una notificación amarilla de Interpol.