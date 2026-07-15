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El País Información Policiales

El gobierno presenta la Alerta Amber Uruguay, el sistema de búsqueda temprana de menores ausentes

El Ministerio del Interior inauguró el canal oficial de esta alerta con respuestas a las dudas sobre cómo funciona el sistema y a través de qué vías se da su difusión.

El País
El País
15/07/2026, 11:54
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Alerta Amber Uruguay
Alerta Amber Uruguay
Foto: Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior presentó oficialmente la Alerta Amber Uruguay, “un sistema de búsqueda temprana para la ubicación de niños, niñas o adolescentes (NNA) ausentes o desaparecidos en el territorio nacional”, creada por la ley 20.381.

El objetivo de la Alerta Amber es buscar de forma “inmediata y eficiente” a los menores ausentes a través de la difusión masiva de su fotografía e información relevante, cuando se presuma que el origen de su desaparición sea “un acto delictivo o violento que le pone en peligro”.

Alerta Amber Uruguay: las claves del sistema que actuará en minutos para intentar salvar niños

¿Cuándo se activará la Alerta Amber Uruguay?

La Policía Nacional es la encargada de activar la alerta –con autorización judicial– a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausente mediante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP).

Con base en el artículo 6 de la ley 20.381, para que se active la Alerta Amber Uruguay tienen que darse tres situaciones:

  1. que la persona desaparecida sea menor de 18 años
  2. que se presuma que “en la génesis de la ausencia del menor haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro”. Para esto deberá confeccionarse un informe de riesgos por parte de técnicos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes.
  3. que el padre, la madre, el tutor o un familiar directo de hasta segundo grado de consanguinidad (abuelos o hermanos) que formule la denuncia otorgue el consentimiento para activar la alerta.
Niña víctima de violencia
Niña víctima de violencia
Foto: Archivo El País

La ley también prevé cuándo debe desactivarse la Alerta Amber. Esto ocurre si el menor es localizado -con vida o fallecido-, cuando transcurren 48 horas desde la activación y al cumplirse el plazo máximo de difusión de 15 días. En todos los casos, la desactivación se comunica con un aviso institucional específico, aunque la búsqueda y la investigación policial continúan.

Canales de difusión de la Alerta Amber Uruguay

Para darle difusión, el Ministerio del Interior presentó los canales oficiales a través de los cuales se difundirá la Alerta Amber Urguay, partiendo de su web oficial y cuentas oficiales en X, Facebook, Instagram y TikTok.

En tanto, la cartera apuntó que las vías de contacto para aportar información ante una Alerta Amber Uruguay serán la línea 9.1.1. y el correo electrónico alertaamber@minterior.gub.uy.

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