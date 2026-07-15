Investigan aparición de cuerpo en Isla de Flores: puede tratarse de pescador argentino desaparecido hace un mes

Personal de la Prefectura investiga el hallazgo de un cuerpo en la zona de Isla de Flores durante la jornada de este martes. Según señalaron desde la Armada, se cree que podría tratarse de uno de los cinco pescadores argentinos desaparecidos desde el 14 de junio de 2026, que viajaban a bordo de la embarcación deportiva "Chamigo-ho".

Según reconstruye la información de Prefectura, un tripulante del Faro de Isla de Flores informó del avistamiento de un cuerpo sin vida sobre las rocas de la isla, por lo que se comunicó con la Armada. Al lugar se dirigió una embarcación de Prefectura que, tras culminar con las actuaciones en el lugar, trasladó a la víctima hasta el Puerto de Montevideo.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos de violencia. Según señaló Prefectura, portaba documentación argentina con la iniciales C. K, pero todavía resta confirmar la identidad del fallecido. La información fue comunicada a la autoridad marítima argentina y se mantendrá la coordinación entre ambos países para el seguimiento del caso.

El grupo de pescadores había partido en junio desde Hudson, en la provincia de Buenos Aires, para participar de una jornada de pesca en el Río de la Plata. A mediados de junio se había reportado el hallazgo de otro de los integrantes de la embarcación, a unos 45 kilómetros de la costa de Montevideo.