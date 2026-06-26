Encontraron un cuerpo flotando a 45 kilómetros de la costa de Montevideo; podría ser un pescador argentino

Un barco pesquero encontró el cuerpo de un hombre a 45 kilómetros de la costa flotando en el mar en Montevideo. Según reportó la Armada Nacional, a las 22:00 horas del jueves se recibió comunicación por parte del buque de pesca "Calon II" al Centro de Control de Montevideo informando sobre el hallazgo.

Luego se realizaron comunicaciones con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo donde se activaron los protocolos y despacharon el buque de la Armada Nacional denominado "ROU 16" para que concurra al lugar a realizar el rescate.

Además, se comunicó a autoridades de Argentina y se investiga si se trata de una persona oriunda del vecino país. En Argentina se investiga la desaparición de cinco pescadores. El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui a cargo de Silvia Borrone. También se puso en conocimiento a la fiscal de flagrancia de 11° turno María Cecilia Bonsignore.

La fiscal dispuso actuaciones primarias, autopsia y trabajo forense, para luego informar a autoridades de Argentina.