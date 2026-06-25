Investigan la muerte de un hombre que vivía en situación de calle debajo de un puente en el arroyo Pantanoso
El hallazgo ocurrió abajo de una estructura de Camino Tomkinson. El cuerpo yacía junto a un armado de telas, palos y maderas que servía de resguardo precario en la zona oeste de la capital.
La Policía investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba en situación de calle que apareció debajo de un puente en el arroyo Pantanoso, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo.
El cuerpo del hombre se encontró junto a una construcción realizada con telas, palos, cuerdas y maderas que estaba debajo del puente de Camino Tomkinson.
La Policía concurrió al lugar e investiga el hecho.
Hombre fue asesinado de un disparo cuando llegaba a su casa en Salto
Un hombre fue asesinado el pasado miércoles por la noche en el barrio Calafí, en la ciudad de Salto. Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, se habría tratado de un intento de rapiña.
El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas, en la plaza ubicada entre las calles Pedro Gallino y Diagonal Calafí. Según la información a la que accedió El País, el hombre llegaba en moto a su casa cuando dos delincuentes le dispararon.
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Salto por un automóvil particular y falleció al llegar al lugar.
La Policía de Salto montó un intenso operativo de rastrillaje en las inmediaciones para dar con los delincuentes.
Todavía no hay detenidos.
La investigación quedó a cargo del fiscal de Primer Turno, Augusto Martinicorena.
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