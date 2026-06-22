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El País Información Policiales

Condena de 30 años de prisión para autores de doble homicidio en Casabó: asesinaron a tiros a una pareja

El hecho tuvo lugar a fines de agosto de 2023. Los hombres ejecutaron disparos contra la pareja en su casa de las calles 17 Metros y Paralela. Tras la balacera provocaron un incendio en el lugar.

El País
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22/06/2026, 20:25
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Fiscalía general de la nación. Foto: Darwin Borrelli
Oficial de policía frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

El Ministerio del Interior informó este lunes que la Dirección General de Hechos Complejos logró la condena de 30 años de prisión para dos hombres por un doble homicidio que tuvo lugar el 29 de agosto de 2023, en una vivienda de la zona de las calles 17 Metros y Paralela, en el barrio Casabó.

Según informó la cartera, en 2023 los ahora condenados se encontraban "entre los actores más activos del crimen organizado" y estaban identificados como integrantes "de una conocida banda dedicada a la actividad delictiva".

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En ese sentido, este lunes, un hombre con las iniciales C.M.P.B. y poseedor de antecedentes penales, fue puesto a disposición de la Justicia y fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a la pena de 30 años de penitenciaría.

A su vez, se condenó a C.S.F.G, como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurso fuera de la reiteración con autoría de delito de porte de arma de fuego por reincidente y en reiteración real, con la coautoría de un delito de incendio, a la pena de 30 años de penitenciaría.

El caso

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2023, próximo a las 23:22, en una vivienda de la zona de las calles 17 Metros y Paralela 17. Según la acusación fiscal, uno de los condenados llegó armado junto a otra persona (que no pudo ser identificada), ingresó a la casa de su objetivo y efectuó varios disparos contra el hombre y su pareja. Antes de retirarse, los atacantes provocaron un incendio en el domicilio.

En la casa también estaba la abuela del hombre asesinado, que en ese momento tenía 88 años. La mujer se encontraba junto a la pareja de su nieto cuando los atacantes entraron a la vivienda y presenció el momento en que le dispararon. Antes de morir, la joven alcanzó a llamar al 911.

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Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País

El hombre que era el objetivo del ataque estaba en otra parte de la vivienda. Tras recibir los disparos, logró salir al exterior, caminó unos metros y terminó cayendo en la calle, donde fue encontrado por la Policía.

Para Fiscalía, el homicidio fue un encargo. La acusación sostiene que la víctima había ido minutos antes a comprar droga a una boca dirigida por uno de los ahora condenados y que luego regresó a su casa, como hacía habitualmente.

De la autopsia realizada a los fallecidos surgió que fueron utilizadas dos armas durante el ataque: una pistola calibre 380 —también conocida como 9 corto— y un revólver calibre 38 o 357.

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