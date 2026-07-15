Uruguay lanzó la Alerta Amber: cómo se activará y por dónde se difundirán las búsquedas de menores en riesgo

Uruguay puso en funcionamiento este miércoles la Alerta Amber, un sistema que permitirá difundir de forma masiva la imagen y los datos de menores de edad desaparecidos cuando existan "indicios de que están en peligro". La herramienta tendrá alcance nacional e internacional.

El lanzamiento se realizó en la Torre Ejecutiva con la participación del ministro del Interior, Carlos Negro, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero y autoridades del Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y representantes de la empresa Meta.

“Cuando un niño, niña o adolescente desaparece, no solo se moviliza una institución. Se moviliza toda una sociedad”, afirmó Negro. El ministro sostuvo que la rapidez, la coordinación y la colaboración de organismos públicos, empresas, medios de comunicación y la población serán claves para que el mecanismo resulte efectivo.

La Alerta Amber no se activará automáticamente ante todas las denuncias por menores ausentes, sino que está reservada para casos en los que existan elementos "que hagan presumir que la desaparición se originó en un acto delictivo o violento" y que la vida del menor está en riesgo.

Según explicó el director de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Juan Álvez, la Policía no esperará a que se autorice la alerta para comenzar la búsqueda. Lo que deberá autorizarse es la difusión de la información e imagen del menor.

Una vez registrada la denuncia, la unidad policial que reciba el caso pondrá en marcha los mecanismos de búsqueda y dará intervención inmediata al Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes.

En paralelo a las actuaciones policiales, un equipo técnico integrado por psicólogos de ese departamento deberá realizar una evaluación de riesgo. Para que se libre una Alerta Amber deberán cumplirse simultáneamente tres condiciones.

La primera es que la persona ausente sea menor de 18 años. También debe presumirse la existencia de un "acto delictivo o violento" que lo ponga en peligro, y que un familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad autorice la difusión pública. El consentimiento para la difusión se solicitará desde el momento de la denuncia.

Si se reúnen los requisitos, la Policía solicitará la autorización de un juzgado. Una vez obtenida, se activará la alerta. Todo este proceso deberá realizarse en "el menor tiempo posible", dijeron desde la cartera a El País.

La intención de los organismos es que este sistema esté disponible durante las 24 horas del día, todos los días del año.

Además Ferrero: “Si hubiéramos tenido la herramienta, quizás el resultado hubiera sido otro" La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, celebró la coordinación alcanzada entre las instituciones y destacó especialmente la respuesta de la Policía Nacional a los requerimientos de Fiscalía. Según explicó, la Alerta Amber exigirá una actuación encadenada entre la investigación fiscal, la respuesta policial y la autorización de un juez. “Esta herramienta es para actuar rápido, para que podamos llevar tranquilidad a un hogar de que el niño vuelve. No importa la circunstancia en la que salió, sino que el niño vuelva”, afirmó. Ferrero también aludió a desapariciones ocurridas cuando el mecanismo todavía no estaba disponible. “Hay muchos casos en el pasado que nos hacen decir: si hubiéramos tenido la herramienta, quizás el resultado hubiera sido otro”, señaló y agregó que esas experiencias deberán servir para obtener “un mejor resultado en los casos que vendrán en el futuro”. La jerarca advirtió que la capacitación será “crucial” para que fiscales, policías y jueces utilicen el sistema correctamente y con confianza. También admitió que, "como ocurre con toda herramienta nueva", pueden producirse fallas durante su puesta en marcha, pero remarcó que lo fundamental es que la Alerta Amber ya está disponible.

Autoridades del Ministerio del Interior y la Policía durante la presentación de la Alerta Amber. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Qué datos se publicarán y dónde

La alerta mostrará una foto actualizada del menor, su nombre, edad, sexo, el día de desaparición, la hora aproximada y la zona donde fue visto por última vez, además de sus características físicas, vestimenta y cualquier otro dato que pueda contribuir a ubicarlo.

El aviso se difundirá en la web oficial y redes sociales de Alerta Amber Uruguay, la aplicación 911, medios de comunicación, páginas gubernamentales, cartelería pública, peajes, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

La ley establece que los medios de comunicación deberán interrumpir su transmisión si es necesario para dar aviso de la alerta y reiterar el mensaje durante su programación por un mínimo de 24 horas, salvo que sea cancelada antes. Hasta el momento, esto se ha confirmado con canales de televisión y radios.

El envío directo mediante las empresas de telefonía todavía se encuentra en etapa de coordinación y será incorporado posteriormente.

Meta incorporó a Uruguay a su programa internacional de alertas y distribuirá los avisos a través de Facebook, Instagram y Messenger. La directora global de Seguridad de la compañía, Emily Vacher, informó que Uruguay se convirtió en el quinto país de Sudamérica y el número 39 del mundo en sumarse al programa. Las notificaciones llegarán especialmente a usuarios que se encuentren cerca del área de búsqueda.

“Estas alertas serán muy poco frecuentes. Esperemos nunca tener que utilizarlas, pero si reciben una quiere decir que pueden estar en condiciones de ayudar”, dijo Vacher.

El acuerdo con la empresa había sido firmado en marzo de 2023 por el entonces ministro del Interior, Nicolás Martinelli, Mónica Ferrero y representantes de Meta. Desde entonces, se mantuvieron intercambios para mejorar el funcionamiento del sistema.