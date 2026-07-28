No es el 25 de agosto: feriado no laborable le dará un día de descanso o doble paga a un grupo de uruguayos

El 13 de agosto de 2026 será un feriado no laborable para un grupo específico de trabajadores en Uruguay por la celebración del Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas. Las personas incluidas podrán disfrutar de un día libre gracias a ese asueto.

El día festivo se promulgó en setiembre de 2024 a través de la ley N° 20.342, que indica: "Declárase el día 13 de agosto de cada año el 'Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas', como feriado no laborable, pago, que comprenda a todos los que desempeñan funciones en y para el organismo".

Cómo se cobra por trabajar durante este feriado no laborable

Para los trabajadores comprendidos bajo este feriado, una de las preguntas más comunes es cómo se remunera por no trabajar.

Al ser considerado un feriado no laborable pago, si una persona no trabaja, cobra igual. Pero, de trabajar, debe percibir una remuneración doble, como establece el artículo 18 de la ley N° 12.590.

Este mismo régimen aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 1º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

Qué se celebra en el feriado del 25 de agosto en Uruguay

También en el octavo mes del año se celebrará el feriado del 25 de agosto, fecha de la Declaratoria de la Independencia. Esta fecha patria significará un feriado no laborable para todos los uruguayos, a diferencia del Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas, que solo aplica para un rubro.

Pabellón Nacional. Foto: Unsplash.

El asueto recuerda a la gesta del 25 de agosto de 1825, cuando se proclamó la Declaratoria de la Independencia. Desde ese momento la Provincia Oriental se independizó de todo poder extranjero y de su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, según la plataforma de ANEP Uruguay Educa.