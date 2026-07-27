Adiós Invierno: qué día comienza la primavera en Uruguay, a qué hora y cuándo será el equinoccio este año

Existen muchas formas de poder definir los inicios y los finales de una estación. Dependiendo del contexto, se modifican las fechas o hasta incluso las horas. La definición astronómica se basa en los equinoccios y solsticios. En ese caso, esta ciencia decreta el equinoccio de primavera o equinoccio vernal como el inicio de la estación.

Mientras que en el hemisferio norte se decreta bajo el equinoccio de marzo, al sur del Ecuador se da el equinoccio de setiembre. Es entonces que, bajo los parámetros astronómicos, este año la primavera en Uruguay comenzará el martes 22 de setiembre a las 21:05 horas.

Comienzo de la primavera según la meteorología en Uruguay este año

Según la meteorología esto no sucede así. Para este apartado, la primavera puede comenzar en una fecha diferente. Reconoce que algunos países no tienen fechas fijas para el inicio y final de la misma, sino que determinan las mismas dependiendo las temperaturas promedio.

A su vez, la llegada de esta estación trae consigo un drástico aumento de la duración del día en la mayoría de sus regiones. Excepto en los trópicos, donde la duración de los días no sufre modificaciones severas a lo largo del año.

La Tierra está inclinada en su órbita alrededor del Sol ©timeanddate.com

El mayor aumento se da durante los días más cercanos al equinoccio, ya que durante las jornadas posteriores, ya que los días continúan alargando pero con una velocidad cada vez menor. En ese contexto, el día más largo del año se da durante el solsticio de verano, donde la diferencia entre el día y la noche se reduce a cero.

Las zonas más alejadas del ecuador experimentan mayores diferencias horarias diarias. En Toronto, el día del equinoccio de primavera dura tres minutos más que el día anterior. Mientras que Miami, 2.000 kilómetros más al sur, la diferencia es de un minuto y 31 segundos.

Cuando son las vacaciones de primavera en Uruguay este año

La llegada de esta estación también comienza la cuenta regresiva de cientos de padres, niños y adolescentes para lo que serán las vacaciones de septiembre para la educación. En lo que respecta a Educación Inicial y Primaria, están previstas que se den desde el 21 al 25 de septiembre, según el calendario de actividades del año lectivo 2026 .

En Educación Secundaria las vacaciones abarcarán el mismo periodo de días que a nivel inicial. Mientras que lo mismo también ocurrirá con la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).