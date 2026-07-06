Cuándo empieza la primavera de 2026 en Uruguay y qué día cae el equinoccio astronómico

El invierno entró a fines del mes de junio y, ante las bajas temperaturas de esta estación fría, las personas suelen preguntarse cuándo entra la primavera, período en el que comienza a volver el calor.

La estación de primavera entra en el hemisferio sur con el equinoccio de setiembre, que no será el 21 de setiembre, fecha a la que popularmente se lo asocia. Conocé el día y la hora exacta que da comienzo a la última estación del año.

El equinoccio de primavera 2026 sucederá en nuestro país y todo el hemisferio austral el martes 22 de setiembre, a las 21:05 horas de Uruguay, según el portal Timeanddate.

El hemisferio norte, por su parte, tendrá su equinoccio de otoño en ese momento.

Campo de flores. Foto: Unsplash.

Qué es un equinoccio

Un equinoccio es un momento en el que el eje de la Tierra no se inclina hacia el Sol y tampoco se aleja de él. Esto causa que el día y la noche sean casi iguales en todo el mundo, según explicó el portal especializado StarWalk. Proviene etimológicamente del latín aequinoctium y significa "noche igual".

El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,5°, por lo que cada hemisferio del planeta recibe cantidades desiguales de luz solar a lo largo del año y es la explicación detrás de la existencia de las estaciones.

Estaciones meteorológicas. Foto: Time and date

Cuando ambos hemisferios tienen una orientación similar respecto al Sol, este se encuentra exactamente sobre el ecuador. Esto causa que la cantidad de luz solar que reciben el norte y el sur sea casi igual y es allí cuando ocurre un equinoccio, tal como explicó el portal.

De esta manera, seguirá aumentando progresivamente el tiempo de luz solar, camino a la estación más calurosa y con los días más largos: el verano.

Cuándo son las próximas vacaciones en Uruguay

Las siguientes vacaciones serán en setiembre 2026 y para Educación Inicial y Primaria, estas vacaciones de primavera están previstas del 21 al 25 de setiembre, según el calendario de actividades del año lectivo 2026.

En Educación Secundaria estas vacaciones serán en el mismo período, del 21 al 25 de setiembre.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) definió que el receso de setiembre será en las mismas fechas que los otros niveles educativos.