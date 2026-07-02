Talleres gratuitos de la IMM para personas mayores en 2026: cómo anotarse y acceder al calendario completo

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que ofrece durante el año una serie de talleres gratuitos destinados a las personas mayores, con el objetivo de fomentar un envejecimiento activo y saludable. Estas actividades se desarrollan en diversos puntos de la capital uruguaya.

Los talleres incluyen propuestas de estimulación cognitiva, gerontopsicomotricidad, teatro, danza, relajación, taller literario, tai chi y gimnasia.

Talleres territoriales 2026 impulsados por la IMM

Los talleres territoriales 2026 bajo el programa ActivaMENTE se realizan en múltiples sedes, entre ellas el Centro Cívico Tres Ombúes, Castillo Parque Rodó, Museo Blanes, Centro Cultural Guyunusa y Parque de la Amistad, con la participación de talleristas como Lucía Hamawi, Fernando Paleo y Marcos Cano.

Las disciplinas varían desde gerontopsicomotricidad, a cargo de Lucila Mazzoni, hasta teatro con Gabriel Bastoni, así como danza dirigida por Florencia Delgado, y tai chi con Junior Da Silva. Además, se ofrecen sesiones de relajación y talleres literarios gratuitos para los adultos mayores.

Para mayor información, la Secretaría de las Personas Mayores está disponible en Soriano 1426, piso 1, o vía correo electrónico a personas.mayores@imm.gub.uy, con atención telefónica en 1950 8607, 8610, 8611 y 8692.

Taller para personas mayores. Foto: Intendencia de Montevideo.

Para acceder al calendario de talleres completo, se puede ingresar a este enlace a la página web de la IMM.

Cómo anotarse a los talleres gratuitos de la IMM para personas mayores

Para inscribirse en los talleres que se realizan en el Centro Diurno, situado en Camino Carrasco 4467 esquina Pirán, los interesados deben comunicarse al teléfono 2524 9190. Por su parte, quienes deseen participar en actividades en el Espacio Generacciones (Mercedes, entre Arenal Grande y Daniel Fernández Crespo) pueden hacerlo contactándose al 1950 9565.

Para consultas sobre el resto de los talleres, se encuentra disponible el número 1950 con los internos 8692, 8611, 8607 y 8618.

El horario de atención para todos los puntos es de 10:00 a 16:00 horas, confirmó la IMM.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.