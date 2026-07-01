Se aproxima un feriado no laborable en julio para todos los uruguayos y cae sábado: cómo se paga si se trabaja

El feriado no laborable que aplica para todos los uruguayos durante el mes de julio 2026 es uno de los pocos asuetos que no se corren de fecha, y se trata de una de las fechas patrias más importantes para nuestro país. El sábado 18 de julio se conmemora la Jura de la Constitución en Uruguay, y la legislación vigente detalla cómo cobran tanto las personas que trabajen como las que no lo hacen ese día.

Este feriado recuerda el 18 de julio de 1830, cuando se juró la primera Constitución del Uruguay. Desde ese momento, la Provincia Oriental pasó a organizarse como Estado soberano e independiente. Siempre suele llevarse a cabo un acto por la Jura de la Constitución en la misma jornada, que cuenta con la participación de las autoridades del gobierno.

Cómo se paga el feriado del 18 de julio: qué cobran quienes trabajan y quienes no lo hacen

Al ser un feriado no laborable, en esta fecha, el empleado "percibirá remuneración como si trabajara; en caso de trabajar, recibirá doble paga", según fue determinado por el artículo 18 de la ley N° 12.590. Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

El mismo régimen de doble paga corre para jornaleros y trabajadores rurales, según lo indica el decreto Nº 216/012, puesto que cobrarán un doble jornal.

En cuanto a las horas extra, estas se remunerarán con un recargo del 150 % del valor hora correspondiente a los días laborales, tal como lo determina el decreto N° 550/989.

Aniversario de la Jura de la Constitución. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Otros feriados que tiene el mes de julio

En julio, además del feriado de alcance general, en Uruguay se celebran dos jornadas que aplican exclusivamente a determinados rubros laborales. Se trata de fechas reconocidas en convenios colectivos y resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que establecen condiciones específicas según la actividad y el subgrupo correspondiente.

El primero de ellos es el 16 de julio, cuando se conmemora el Día del Trabajador de la Industria Química, la Perfumería, las Fábricas de Pinturas y las Veterinarias. En este caso, el carácter del feriado varía según el subgrupo: en algunos sectores es pago y no laborable, mientras que en otros puede requerirse la concurrencia por necesidades productivas, con las compensaciones correspondientes. Por ejemplo, en el sector de medicamentos veterinarios, si se trabaja se paga doble, mientras que si no se trabaja se abona de forma simple, según lo establecido en los convenios vigentes.

El segundo feriado específico es el 21 de julio, Día del Trabajador Portuario, que abarca a empleados de operadores y terminales portuarias, así como a quienes se desempeñan en depósitos portuarios y extraportuarios de contenedores con tareas de reparación y mantenimiento.

Trabajadores portuarios en el puerto de Montevideo.

En este caso, se trata de un feriado pago, aunque en el sector de operadores y terminales está condicionado a la prestación de servicios mínimos mediante un sistema de guardias gremiales. Ambas disposiciones fueron fijadas en la Séptima Ronda de Consejos de Salarios.