Nueva cédula de identidad en Uruguay: cómo es el diseño y qué elementos de seguridad cambia

La Dirección Nacional de Identificación Civil presentó este martes, durante el acto por el aniversario 48° de dicha dirección, el nuevo documento de identidad, que "se alinea con los más altos estándares de seguridad a nivel internacional en materia de identificación y seguridad documental".

Durante la presentación, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que el nuevo documento constituye "un avance que combina innovación y seguridad", y "reafirma el compromiso de Uruguay con la protección de la identidad de las personas". “Se trata de un documento más seguro en tiempos de nuevos desafíos”, afirmó el ministro.

En esa misma linea el director nacional de Identificación Civil, Ignacio González, informó que los elementos de seguridad añadidos "fortalecen el documento para evitar las falsificaciones, brindando más certeza y seguridad".

El nuevo documento de identidad cuenta con tres nuevos niveles de seguridad. El primero implica aquellos elementos que son identificables a simple vista. El segundo nivel son aquellos que se necesita un instrumento, un objeto para poder visualizarlos. En tanto los de tercer nivel son utilizados por personal de la Dirección Nacional de Identificación Civil para verificar la autenticidad del documento.

Nueva cédula de identidad en Uruguay. Foto: Ministerio del Interior.

El nuevo diseño diseño implementa ocho nuevos elementos de seguridad:

1. Ventana transparente: esto evita que las personas puedan falsificar mediante la impresión en una tarjeta de policarbonato o un hidrógeno plástico.

2. Kinegrama en la fotografía principal: imagen grabada en forma de tero que evita que la fotografía pueda ser falsificada o pueda ser sustituida.

3. Personalización táctica: la impresión digital de datos y huella dactilar son impresos en relieve.

4. MLI (imagen múltiple raza): son imágenes que son grabadas en diferentes ángulos por tecnología láser y data precisión que se puede visualizar la fotografía de la persona y el año de nacimiento.

5. Foto secundaria: es una versión pequeña de la imagen principal, ubicada en el reverso del documento.

6. Impresión en policarbonato con relieve: el propio documento es impreso desde fábrica en policarbonato con relieve en las líneas onduladas que posee el documento y el escudo nacional.

7. Simbología en tinta ópticamente variable (OVI): cada documento de identidad contiene símbolos impresos en tinta OVI que cambia de color. Estos símbolos indican si se trata de una cédula con chip (para mayores de edad) o si es la cédula de un menor (en caso de contener un ñandú).

8. Tarjeta de Policarbonato: la nueva documentación contará con un número de serie ubicado en el frente del DNI con un formato de 8 caracteres en total, 2 letras seguido de 6 números.

Nueva cédula de identidad en Uruguay. Foto: Ministerio del Interior.

Vigencia del nuevo documento

Las autoridades destacaron que este nuevo diseño "no implica que las personas que tengan vigente su documento de identidad deban renovarlo, ya que este mantiene su vigencia". Recibirán el nuevo documento de identidad quienes deban sacar por primera vez el documento nacional de identidad y quienes deban renovarla, ya sea por vencimiento o extravío.