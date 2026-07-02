OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este viernes 3 de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua debido a trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano durante este viernes 3 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La intervención se realizará en el barrio montevideano de La Teja y comprende la sustitución de un macromedidor en el cruce de Elbio Fernández y Carlos Ma. Ramírez.

De acuerdo con el comunicado de OSE, la afectación abarcará el sector comprendido entre Carlos Ma. Ramírez, Heredia, Inclusa y Los Accesos R1–R5. Las zonas aledañas también podrían registrar baja presión y turbiedad en el agua potable mientras se desarrollan las tareas.

El corte está previsto desde las 09:00 hasta las 15:00 del viernes. Una vez restablecido el servicio, la empresa estatal advirtió que podrían presentarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados.

El organismo indicó que, si después de la normalización surge algún otro inconveniente, los usuarios pueden solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde móviles.

Canilla con agua corriente. Leonardo Maine/Archivo El Pais

En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso, según informó el organismo en el comunicado difundido este jueves 2 de julio de 2026.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.