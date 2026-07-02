Cortes y desvíos de tránsito en Pocitos por obras viales en 26 de Marzo del 1° al 12 de julio

La Intendencia de Montevideo (IMM) implementará una serie de cortes y desvíos de tránsito a partir del miércoles 1° de julio y hasta el domingo 12 de julio en la calle 26 de Marzo, entre Julio César y Basilio Pereira de la Luz. Esto generará interrupciones vehiculares y cambios importantes en el transporte colectivo en una zona de alta circulación de la ciudad.

Los trabajos de reparación vial afectarán exclusivamente la senda con destino hacia el barrio Punta Carretas. Debido a estas tareas en la calzada, la comuna capitalina estructuró un esquema alternativo para la circulación del transporte público y los vehículos particulares que se desplazan habitualmente por este eje vial de Montevideo.

Las autoridades departamentales exhortaron a los conductores a tomar las precauciones necesarias al circular por las inmediaciones y a prever eventuales demoras en los tiempos de desplazamiento mientras se ejecuten las tareas de mantenimiento en la infraestructura urbana.

Planificación de las obras en 26 de Marzo

La intervención sobre la capa asfáltica se extenderá por un período aproximado de doce días consecutivos. Durante este lapso, los equipos operativos trabajarán de forma focalizada en el tramo comprendido entre las intersecciones de Julio César y Basilio Pereira de la Luz para asegurar una correcta renovación de la superficie de rodamiento.

El bloqueo de la calzada obligará a modificar la dinámica de circulación habitual en este punto de Pocitos. Se recomienda utilizar vías alternativas como la avenida Luis Alberto de Herrera o la avenida General Rivera para evitar el área de obras.

Desvíos en 26 de marzo. Foto: IMM

Desvíos de tránsito y cambios en líneas de transporte

El sistema de transporte colectivo urbano cambiará sus recorridos habituales debido a este esquema de cortes y desvíos de tránsito. 12 líneas de ómnibus modificarán su trayecto hacia el centro y la zona oeste mientras se desarrollen las actividades de los obreros en la vía pública.

Los vehículos de las líneas 104 en dirección a Plaza Independencia, 116 y E14 hacia Ciudad Vieja, y las líneas 185 y 186 con destino a Pocitos modificarán su recorrido habitual al llegar a la zona afectada. Del mismo modo, las líneas de la Intendencia de Montevideo 145, 191, 328, 329, 405, 427 con destino a la UAM y 522 hacia Sayago deberán realizar un circuito alternativo para esquivar las reparaciones.