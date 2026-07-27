Terminal de Punta del Este dejará de funcionar para ómnibus interdepartamentales: cuándo será el cambio

La Intendencia de Maldonado prevé un cambio clave para el funcionamiento de la terminal de Punta del Este antes de que llegue la próxima temporada de verano. Según tiene proyectado la comuna, esta estación dejará de recibir ómnibus interdepartamentales e internacionales, alterando los recorridos tradicionales a los que se han acostumbrado los uruguayos.

La razón de la modificación que se aproxima se centra principalmente en mejorar la movilidad y el ordenamiento del tránsito en la zona, explicó el intendente del departamento, Miguel Abella.

El jerarca confirmó en marzo de este año que la idea es que los servicios interdepartamentales dejen de llegar hasta la terminal de Punta del Este y, en cambio, terminen su recorrido en la terminal de Maldonado. La iniciativa busca solucionar los problemas de congestión de tránsito que se producen con el ingreso de los ómnibus. A eso se le suma que la Intendencia no considera indispensable que los ómnibus ingresen a la terminal de Punta del Este.

Cuándo dejarán de llegar ómnibus interdepartamentales a la terminal de Punta del Este

A pesar de que el gobierno departamental no ofreció una fecha exacta para este cambio operativo en la terminal de Punta del Este, la empresa de transporte COT anunció a través de un comunicado emitido este sábado 25 de julio que ya trabaja junto a la Intendencia para "definir el método de traslado de pasajeros entre Maldonado y Punta del Este".

Abella indicó que, en un principio, se buscará trasladar a los pasajeros hacia Punta del Este en unidades más pequeñas.

Según la compañía, los ómnibus interdepartamentales dejarán de arribar a la terminal de Punta del Este a partir de noviembre o diciembre. Desde ese momento, la terminal pasará a funcionar exclusivamente para empresas locales y venta de pasajes, agregó COT.

Terminal de Punta del Este.

Intendencia de Maldonado descarta el cierre de la terminal de Punta del Este

Siguiendo esa misma línea, el intendente Abella enfatizó que la administración departamental nunca planteó el cierre de la terminal, sino que solo dejará de recibir los ómnibus que no son locales.

Además, rechazó que cualquier incertidumbre acerca del tema haya provenido desde la Intendencia.

Proyectan mejoras para la terminal de Maldonado

La Intendencia confirmó que analiza realizar obras en la terminal de Maldonado para adecuarla al eventual aumento de pasajeros y servicios, por lo que dialoga con la compañía gestora de las terminales. A principios de julio de este año, la comuna anunció que invertirá $ 15.000.000 en trabajos de mantenimiento y acondicionamiento, "conscientes del desgaste que tiene la terminal".

Terminal de ómnibus de Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

Abella además señaló que en un futuro pueda ser necesario elaborar soluciones más amplias para el sistema de terminales de Maldonado, apuntando al ejemplo de la terminal de Tres Cruces en Montevideo como una posible alternativa a emular.

A su vez, la empresa COT presentó recientemente un proyecto de casi US$ 1 millón para modernizar cuatro terminales de ómnibus en Maldonado. La compañía de transporte le solicitó a la Intendencia la concesión y explotación de las terminales de San Carlos, Piriápolis, Maldonado y Punta del Este hasta el 31 de julio de 2028, para llevar adelante el proceso de revitalización.

El plan de modernización consiste en remodelar edificios deteriorados, instalar nueva tecnología y establecer un concepto estético uniforme entre las cuatro terminales, según la empresa. La Intendencia decidirá acerca de esta propuesta tras una evaluación técnica.