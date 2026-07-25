Presentan un proyecto de casi US$ 1 millón para modernizar las terminales de ómnibus de Maldonado

La empresa COT anunció este sábado 25 de julio que presentó un proyecto ante la Intendencia de Maldonado para modernizar cuatro terminales de ómnibus en ese departamento, con una inversión de casi US$ 1 millón. A través de la propuesta, la compañía de transporte solicitó la concesión y explotación de las terminales de San Carlos, Piriápolis, Maldonado y Punta del Este hasta el 31 de julio de 2028, para llevar adelante el proceso de revitalización.

El plan de modernización consiste en remodelar edificios deteriorados, instalar nueva tecnología y establecer un concepto estético uniforme entre las cuatro terminales.

Plan para modernizar terminales de ómnibus de Maldonado

La idea presentada por COT se centra en renovar y arreglar la infraestructura actual de las cuatro terminales, con la finalidad de otorgarles una imagen y funcionamiento unificados.

También se proyecta instalar tecnología útil para los usuarios, que incluye:



Redes de Wifi

Estaciones de carga para dispositivos móviles y computadoras

Sistema de casilleros para guardar equipaje

Nuevas cámaras de seguridad

Sistemas de protección antiincendio

Tótems

Pantallas digitales con información sobre arribos y partidas

Sistema de geolocalización para observar la ubicación de los ómnibus por WhatsApp

Plan de modernización para la terminal de ómnibus de Punta del Este. Foto: COT.

Bajo el proyecto también se contempla incorporar puntos de gestión de residuos para clasificar la basura y baños con un sistema de tratamiento y reutilización del agua. También se prevé sumar piletas activadas con sensores, luces con tecnología LED de bajo consumo y la construcción de infraestructura para mejorar la accesibilidad de las terminales.

Según la empresa, las remodelaciones además incluirán espacios para que artistas locales puedan exhibir sus obras en las terminales, visitas guiadas para centros educativos sobre el funcionamiento del transporte y la implementación de un programa de pasantías de cuatro meses destinado a ofrecer a jóvenes de la zona su primera experiencia laboral.

La concesión fue solicitada en el marco de la Licitación Abreviada N° 1002/2026, y ahora queda en manos de la Intendencia, que decidirá en base a una evaluación técnica.