Nuevos radares de velocidad en Maldonado: en qué avenidas del departamento empezaron a fiscalizar
La intendencia activó los puntos de control de velocidad este lunes. El Departamento de Movilidad exhorta a los conductores a respetar los límites para prevenir siniestros de tránsito.
El Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado informó que comenzaron a funcionar a partir de este lunes los nuevos radares de velocidad instalados en el departamento.
Desde la comuna fernandina señalaron que estos nuevos puntos de fiscalización son "parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad vial y mejorar el control del tránsito". En ese sentido, detallaron que los radares estarán operativos en la avenida A la Laguna, entre las calles Centauro y Aldebarán, y sobre avenida Francia, entre las calles Maipo y Urales.
Asimismo, el Departamento de Movilidad de la intendencia exhortó a los conductores "a respetar los límites de velocidad establecidos en cada zona".
"La incorporación de estos equipos busca contribuir a la prevención de siniestros de tránsito, promoviendo una conducción más responsable y segura en las vías de circulación del departamento", señaló la comuna.
Además, señalaron que dicha medida es parte de una "estrategia" llevada adelante por el Departamento de Movilidad para "reforzar los controles y reducir los riesgos asociados al exceso de velocidad", lo que consideran "una de las principales causas de accidentes de tránsito".
Cuánto cuesta la multa por exceso de velocidad
La sanción por excederse de velocidad se computa de la siguiente forma:
- Excesos de hasta 20 kilómetros por hora del límite de velocidad permitido: 5 UR ($ 9.605).
- Excesos de entre 21 y 30 kilómetros por hora del límite de velocidad permitido: 8 UR ($ 15.368).
- Excesos por encima de los 31 kilómetros, y hasta el doble menos uno, por hora el límite de velocidad permitido: 12 UR ($ 23.052).
- Excesos por encima del doble o más del límite de velocidad permitido: 15 UR ($ 28.815).
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