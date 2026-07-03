El departamento que apunta a posicionarse como un destino principal de teletrabajo: beneficios que lo impulsan

Maldonado es el tercer departamento más poblado de Uruguay y todo indica que su crecimiento continuará en los próximos años. Esto se explica, en parte, por una tasa neta de migración interna positiva de unas 7.000 personas por año, según datos del gobierno. En este contexto, la Intendencia de Maldonado (IDM) busca consolidar esta tendencia mediante políticas orientadas a generar empleo durante todo el año y atraer a trabajadores que se desempeñan en modalidad de teletrabajo.

Un reciente anuncio de la IDM indicó que la modificación presupuestal enviada por el gobierno del intendente Miguel Abella a la Junta Departamental está orientada a impulsar la atracción de trabajadores a través de diversas herramientas.

Beneficios que ofrece Maldonado para convertirse en el destino principal de teletrabajo en Uruguay

De acuerdo al gobierno local, el eje central de su plan para posicionarse como destino de teletrabajo en Uruguay se basa en invertir en infraestructura y ofrecer beneficios fiscales.

Esto incluye esfuerzos para fomentar la innovación tecnológica tanto en el sector público como el privado, nacional y extranjero. Entre las acciones que la IDM prevé implementar para fortalecer su infraestructura se encuentran:



Instalación de redes de alta conectividad 5G

Habilitación de WiFi gratuito en zonas claves

en zonas claves Aumento de espacios de coworking

Más incubadoras y aceleradoras de startups

Creación de un laboratorio de ideas sostenibles y un polo de innovación turística aplicada

Espacio para hacer coworking.

La Intendencia añade que continuará realizando ferias tecnológicas y encuentros de networking, como también apoyo a Pymes, emprendedores y la economía creativa.

Además, actualizará sus cursos gratis, respondiendo a la demanda del sector turístico, y brindará formación en las tecnologías de interacción y comunicación, programación, inteligencia artificial, blockchain, y eSports y gaming, con capacitación gratuita para jóvenes.

Maldonado también apunta al turismo sostenible, digital y de naturaleza

Esas estrategias de la IDM van de la mano de una apuesta a promover un modelo de turismo sostenible e innovador, vinculado al desarrollo productivo local, que abarca áreas como viñedos, olivos, gastronomía, turismo rural y propuestas tecnológicas. A su vez, se impulsa el turismo de naturaleza, con énfasis en el ecoturismo, las actividades de aventura y el patrimonio arqueológico.

En paralelo, se busca fortalecer el turismo digital mediante recorridos con realidad virtual y el desarrollo de una red de destinos turísticos inteligentes. Asimismo, está previsto avanzar en la mejora de la infraestructura turística pública, con la incorporación de miradores, bicisendas, servicios y cartelería.

Punta del Este, máximo atractivo turístico de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Las ventajas de apostar por la innovación tecnológica

Según la Intendencia, el enfoque en la diversificación productiva en Maldonado, junto con el impulso a las Pymes, la economía creativa y la innovación tecnológica, fortalecen al departamento ante ciclos estacionales. También favorece a la creación de empleo de mayor calidad, complementando y ampliando las fuentes tradicionales de actividad en su mercado laboral.

“Esta estrategia busca fortalecer la competitividad territorial, atraer capital humano calificado e inversión en sectores no tradicionales, reduciendo la dependencia de actividades estacionales”, añade el gobierno departamental.

Proyección de crecimiento poblacional de Maldonado para los próximos años

Un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que Maldonado será uno de los cuatro departamentos que tienen un incremento de población proyectado para el período entre 2024 y 2045. Lo acompañan Canelones, Rocha y San José.

El pronóstico se basa en patrones de migración interna observados en el censo de Uruguay realizado en 2023. De acuerdo a esos datos, el INE indica que Maldonado crecerá hasta los 245.000 residentes, “consolidando su atractivo como destino migratorio”.