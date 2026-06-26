Talleres de yoga sin costo en Maldonado a partir de julio: cómo anotarse

La Dirección de Salud y Adicciones de la Intendencia de Maldonado anunció su nueva propuesta de clases de yoga para adultos mayores que se desarrollarán en las policlínicas Sarubbi, en la ciudad de Maldonado, y Asturias, en San Carlos. El objetivo es promover el bienestar físico y emocional mediante actividades gratuitas, abiertas a la comunidad y con inscripción previa, en el marco de una estrategia de promoción de la salud y el encuentro social.

La propuesta se realizará todos los viernes en ambos centros de salud. En la policlínica Sarubbi las clases comenzarán a las 11:00 horas, mientras que en la policlínica Asturias se dictarán a partir de las 11:30 horas.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por la comuna para generar espacios de participación, recreación y actividad física destinados a la población mayor, con foco en mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos saludables.

Beneficios físicos y emocionales de esta disciplina en la tercera edad

El programa apunta a acercar herramientas que contribuyan al bienestar integral de los participantes. La práctica del yoga es reconocida por sus beneficios en la mejora de la flexibilidad, el equilibrio y la movilidad, aspectos especialmente relevantes en personas mayores.

Además, esta disciplina ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo estados de relajación y favoreciendo un mejor descanso. También impacta de forma positiva en la salud mental y emocional, al generar espacios de socialización y encuentro.

Desde la Intendencia de Maldonado se busca fortalecer este tipo de propuestas comunitarias, entendiendo que la actividad física adaptada es clave para prevenir enfermedades y mantener la autonomía en edades avanzadas.

Horarios y cómo anotarse en las policlínicas de Maldonado y San Carlos

Las clases están abiertas a todos los interesados, aunque requieren inscripción previa. Quienes deseen participar pueden comunicarse directamente con los centros de salud correspondientes para obtener más información.

En el caso de la policlínica Sarubbi, el contacto disponible es el teléfono 4223 5193, mientras que para la policlínica Asturias se habilitó el número 4266 5702.

La incorporación de este tipo de actividades responde a una política sostenida de la comuna que busca ampliar la oferta de servicios vinculados a la promoción de la salud y la prevención.