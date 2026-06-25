Invierno en Uruguay: registran casi 50 tortugas varadas debido a las bajas temperaturas del mar

Un informe publicado este jueves advierte sobre el aumento del riesgo de hipotermia en las tortugas marinas debido a las bajas temperaturas registradas este invierno en Uruguay. La especie más afectada es la tortuga verde (Chelonia mydas), la más abundante en las aguas costeras del país, cuyos ejemplares juveniles suelen concentrarse cerca de las costas de Rocha, Maldonado, Canelones y Montevideo durante los meses cálidos para alimentarse de macroalgas.

Aunque la mayoría de las tortugas verdes migra hacia aguas más cálidas de Brasil durante el invierno, una parte permanece en la costa uruguaya y desarrolla un estado de letargo conocido como brumación cuando la temperatura del mar desciende a unos 14 °C. El documento, al que accedió El País y fue elaborado por la Dra. Gabriela Vélez-Rubio y la Mag. Romina Trinchin, explica que cuando la temperatura superficial del mar cae por debajo de ese umbral, las tortugas dejan de alimentarse y quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.

Si el agua alcanza los 10 °C o menos durante varios días, pueden sufrir hipotermia, perdiendo la capacidad de nadar y controlar su flotación, lo que facilita que el oleaje las arrastre hasta la costa. A esta situación se suma la presencia del caracol invasor Rapana venosa, que puede adherirse al caparazón de las tortugas, dificultar aún más su flotación y mantenerlas expuestas a temperaturas del aire considerablemente más bajas que las del agua.

Las investigadoras recuerdan que este tipo de episodios ya se registró en el pasado. Como antecedente destacan el invierno de 2012, cuando unas 90 tortugas verdes aparecieron varadas en playas de Maldonado tras un descenso excepcional de la temperatura superficial del mar, que llegó a ubicarse hasta 3,1 °C por debajo de la mínima histórica semanal registrada hasta entonces.

Tortuga verde en las cercanías al Cerro Verde Foto: Turismo de Rocha

Casi 50 tortugas varadas

Respecto a la situación actual, el informe señala que mayo de 2026 fue particularmente frío y que, desde entonces, la temperatura media del mar en la costa uruguaya se ha mantenido mayormente por debajo de los 14 °C, un nivel considerado de riesgo para las tortugas que permanecen en aguas nacionales. Entre mayo y el 20 de junio, Karumbé y el Grupo de Trabajo de Varamientos registraron de forma preliminar 47 tortugas varadas, tanto vivas como muertas. Estos datos serán comparados con los registros históricos para determinar si el fenómeno supera los niveles habituales de cada invierno.

Además, el informe advierte que los pronósticos meteorológicos indican que las bajas temperaturas persistirán durante los próximos días, lo que podría agravar las condiciones para los ejemplares que continúan en brumación. Ante este escenario, Karumbé mantiene activo desde 2020 un sistema de alerta temprana para anticipar posibles eventos de varamientos masivos, informar a la población y coordinar la respuesta de las instituciones encargadas del rescate y rehabilitación de estos animales.

Finalmente, las especialistas solicitan a la población que, e"n caso de encontrar una tortuga varada o flotando cerca de la costa, no la devuelva al mar ni retire elementos adheridos a su cuerpo, no la manipule y se comunique de inmediato con Karumbé o con el Grupo de Trabajo de Varamientos para que personal especializado intervenga".