Alertan por tala de árboles e impacto sonoro de espectáculos por carpa que instalarán en Parque Roosevelt

La delegación de vecinos de Ciudad de la Costa y de la asociación Parque Roosevelt para Todos compareció ante la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Diputados para expresar su preocupación por las intervenciones que se vienen realizando en el Parque Roosevelt, particularmente por la instalación de la carpa de eventos Sitio, pero también por otros proyectos que, según sostienen, han provocado "un deterioro progresivo de la flora, la fauna y los suelos del principal espacio verde de la zona metropolitana".

Los vecinos señalaron que el parque, "con más de cien años de historia y concebido como un gran pulmón verde para Montevideo y Ciudad de la Costa, debe ser preservado como un espacio público y ambientalmente protegido".

Durante la exposición, cuestionaron la cesión de sectores del parque "a emprendimientos privados" y denunciaron "la falta de información sobre los estudios ambientales que respaldan esas decisiones". Según consta en la versión taquigráfica de la comparecencia, afirmaron haber solicitado reiteradamente documentación vinculada a licitaciones, contratos y estudios de impacto ambiental, "sin obtener respuestas satisfactorias de la Intendencia de Canelones". En particular, manifestaron "dudas sobre el proceso mediante el cual se adjudicó la instalación de la carpa Sitio" y reclamaron "mayor transparencia sobre los criterios utilizados para otorgar los permisos".

Los representantes vecinales advirtieron además sobre "las consecuencias ambientales derivadas de la tala de árboles y de la creciente impermeabilización de superficies dentro del parque". Sostuvieron que "la pérdida de masa forestal afecta la captura de carbono, la producción de oxígeno y los hábitats de aves, insectos y pequeños mamíferos". También alertaron que "el aumento del tránsito vehicular y peatonal, junto con la realización de espectáculos masivos, podría alterar significativamente el ecosistema del lugar".

Parque Roosevelt. Foto Archivo El País.

Impactos sonoros

Otro de los puntos planteados fue la preocupación por los impactos sonoros que podrían generar los eventos masivos. Los vecinos señalaron que desconocen "si existen estudios de impacto acústico" y cuestionaron las medidas previstas para controlar el ruido. Entienden que "la ausencia de información sobre los efectos acumulativos de estos proyectos genera incertidumbre sobre posibles consecuencias para la salud de los residentes y para la biodiversidad del parque".

La delegación sostuvo que el problema trasciende a la carpa Sitio y abarca el modelo de desarrollo que se viene aplicando en el Parque Roosevelt. Indicaron que existen "numerosos emprendimientos e instalaciones dentro del predio" y advirtieron sobre "futuros proyectos que podrían seguir reduciendo áreas verdes". En ese sentido, reclamaron que "se convoque a instancias de participación ciudadana, que se realicen estudios ambientales integrales y que se garantice la conservación del parque como espacio público destinado al disfrute de la comunidad y a la protección ambiental".

Finalmente, solicitaron que la comisión actúe como intermediaria ante las autoridades departamentales y nacionales para obtener "respuestas concretas sobre los estudios realizados, los mecanismos de control previstos y los planes de desarrollo futuros para el Parque Roosevelt", insistiendo en "la necesidad de priorizar el principio precautorio y la protección del patrimonio ambiental de la zona".

Según informaron a El País desde la Intendencia de Canelones, ya han habido reuniones entre autoridades de la comuna y los vecinos de la zona para contemplar esta situación.