Bordaberry presentó a Orsi proyecto de inversión en Parque Roosevelt para el Mundial 2030 para “dejar legado”

El senador colorado Pedro Bordaberry se reunió este lunes con Yamandú Orsi, presidente de la República, en Torre Ejecutiva para presentarle un proyecto de inversión de cara al Mundial 2030, cuyo partido inaugural será en el Estadio Centenario.

Del encuentro participaron el arquitecto Martín Gómez Platero, y Leandro Añón, director y fundador de La Tahona, -quienes están detrás del proyecto junto con el legislador- así como el canciller, Mario Lubetkin, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

El proyecto en cuestión, que fue bien visto por Orsi de acuerdo a lo dicho por Bordaberry, propone crear una “Exposición Iberoamericana del Bicentenario” en el Parque Roosevelt, para “aprovechar la coincidencia histórica entre el bicentenario de Uruguay y los 100 años del primer Mundial de Fútbol”.

Bordaberry sostuvo en rueda de prensa que “se va a hacer una suerte de comisión para empezar a planificar el año 2030”.

“Cuando pasa esto, los países hacen festividades, y no dura solamente un partido o la semana del partido, sino que dura más tiempo. La propuesta es hacer lo que han hecho otros países como España en Sevilla y Barcelona, lo que hizo Alemania en Hannover, o en Londres y París. Estas cosas generan muchas divisas, los privados participan y participan los países viniendo”, explicó.

En la presentación del proyecto, a la que accedió El País, se muestran imágenes renderizadas de reformas de equipamiento en espacios públicos del parque, así como de algunas estructuras y “pabellones”. Cada uno de estos últimos, sería un sector destinado a exposiciones sobre distintos aspectos de Uruguay, como historia, tecnología, deporte, entre otros. Otros sectores estarían dedicados a los demás países.

La iniciativa prevé obras por 70.000 metros cuadrados durante seis meses, para un potencial público de 1 millón de personas en 2030.

“La idea es que este festejo deje un legado. Cuando cumplimos 100, la generación del centenario nos regaló el Estadio Centenario, que lo hemos disfrutado y lo disfrutamos todavía hoy. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a la generación siguiente?”, manifestó Bordaberry.

No obstante, esta obra -de concretarse- abarcaría al menos a dos gobiernos distintos, incluido el actual. “Hay que pensar primero en el país, que es lo que vinimos a hacer. El presidente lo entendió así también y lo compartió. Estás condenado a entenderte, porque se prepara en un gobierno y se ejecuta en el otro. Es un poco como el aeropuerto de Carrasco”, mencionó.

Según el senador, este proyecto “está más allá de las lógicas políticas”. Sobre el equipo de trabajo que se instalará, dijo que buscará “presentar una buena propuesta lo antes posible”, más allá de que “hay ya trabajos hechos”.

Consultado al respecto de su conformación, respondió: “Obviamente va a estar el Poder Ejecutivo, y esperemos que haya representantes de todos los partidos. Vamos a plantearlo a los partidos que quieran integrarse. También esperemos que haya del sector privado y de los gobiernos departamentales. Vamos a soñar. No todo es dinero, además. Se puede hoy en día, con la articulación del público privado, hacer las cosas”.

Proyecto Exposición Iberoamericana del Bicentenario. Foto: Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo.