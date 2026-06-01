D Centro descuenta que Lacalle Pou será candidato y pide "no esperar a último año para conformar plan de gobierno"

El sector D Centro del Partido Nacional planteó este lunes a la interna de la fuerza política —según contó su líder, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera— que no se espere al "último año para conformar un plan de gobierno". Además, en la sesión del directorio presidido por Álvaro Delgado, se entregó una hoja de ruta con seis ejes programáticos y una propuesta de trabajo para —dice el documento— “llegar a las próximas elecciones con medidas y planes concretos”.

Al término de su comparecencia, Olivera explicó cuál es la motivación del sector: los nacionalistas no pueden “esperar cuatro años para decir” lo que son y lo que quieren porque tienen la “misión de ayudar a los uruguayos”.

El jerarca municipal señaló que el plan de gobierno se armará “cerca de la elección” pero que, para llegar a este, “mucho antes tienen que estar las ideas rectoras”.

En esa línea, entienden que el partido tiene que “pensar qué gobierno se quiere de Luis Lacalle Pou”, dando por descontado que será el candidato por el Partido Nacional.

Esto porque, a diferencia de lo que “históricamente” ha sucedido, el Partido Nacional vive un momento donde el tema de quién será el candidato “está dentro de todo en paz” dado que es “claro quién está llamado a esa responsabilidad”.

Ante la consulta de si esto significa que no habrá interna en el Partido Nacional, respondió: “No, eso quiere decir que hay un hombre sumamente legitimado. Nuestro partido es de hombres y mujeres libres. Quien quiera levantar la mano y correr la carrera, está en todo su derecho”.

El sector D Centro planteó en el documento que “crecer electoralmente exige crecer en agenda, en sensibilidad social y en capacidad de convocar más allá de las fronteras tradicionales”.

Y añadió: “Exige un partido que le hable a quienes ya lo votan, pero también a quienes aún no lo consideran una opción. Y eso solo se logra con propuestas que toquen la vida real de la gente”.

La seguridad es el primero de los seis ejes programáticos que planteó el sector, destacando la “importancia de una Policía bien equipada, capacitada, valorada y respaldada jurídicamente”.

Y se añade: “El combate al narcotráfico requiere una estrategia sostenida en el tiempo, con modernización de la normativa, del equipamiento en fronteras, espacios aéreos y marítimos, e inteligencia criminal que ataque a las organizaciones en su escala real”.

El segundo eje es la pobreza infantil, problemática para la que entienden que el Partido Nacional, “desde la visión superadora del mero asistencialismo, debe promover la inversión en capital humano en la primera infancia, ampliar la cobertura de los centros de atención a la infancia y la universalización de la escolarización a los tres años”.

El tercer punto se centra en el empleo y el costo de vida como “dos caras de la misma moneda para la mayoría de los uruguayos”. El partido tiene la “responsabilidad de pensar —se indica en el documento del sector que lidera Olivera— una agenda que prepare a los trabajadores uruguayos para los escenarios dinámicos que vivimos como sociedad”.

Se señala, en ese sentido, que las tarifas públicas —energía eléctrica, combustibles, transporte— tienen un “impacto directo sobre las familias y sobre las empresas”. Por lo tanto, se entiende que la “transparencia en la fijación de esas tarifas y la desvinculación de su determinación respecto de las necesidades de financiamiento del déficit fiscal son condiciones básicas de equidad”.

Otro eje es el desarrollo del interior y la descentralización efectiva. En este punto piensan “que es hora en avanzar hacia procesos de regionalización y federalización de algunas tareas y cometidos estatales”.

Por último, en el capítulo de competitividad y capacidades para el desarrollo, se señala que “en materia energética, el país debe enfocarse en el análisis de las cargas tributarias y ver la mejor manera de focalizar los subsidios en quienes efectivamente los requieren”.