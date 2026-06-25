Sanatorio Semm Mautone celebra 25 años de su CTI Pediátrico y proyecta nuevas inversiones en salud para Maldonado

El Sanatorio Semm Mautone conmemoró el viernes 12 de junio los 25 años de funcionamiento de su Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), un servicio que marcó un antes y un después en la atención infantil en Maldonado y la región.

La jornada sirvió también para repasar el crecimiento que ha experimentado la institución en los últimos años y presentar los desafíos y proyectos que impulsan su desarrollo, con foco en la incorporación de tecnología, la mejora de la experiencia de los pacientes y el fortalecimiento de la sustentabilidad.

Para Gustavo Rodríguez, director de Semm Mautone, alcanzar este aniversario representa un motivo de orgullo para toda la comunidad médica y asistencial. "Estos 25 años significan mucho para la institución y para el departamento. La creación de esta unidad permitió que muchas familias pudieran recibir atención especializada sin necesidad de trasladarse a Montevideo, algo que fue fundamental para Maldonado", destacó.

Desde su creación en el año 2000, el CTI Pediátrico se consolidó como un servicio de referencia en el este del país, acompañando la evolución de la medicina intensiva pediátrica y ampliando las capacidades de respuesta ante situaciones de alta complejidad.

Inversiones para responder a nuevas necesidades

Más allá de este aniversario, la institución continúa desarrollando proyectos orientados a mejorar la calidad asistencial y ampliar su capacidad de atención. Rodríguez señaló que uno de los principales desafíos del sector salud continúa siendo la disponibilidad de recursos humanos calificados, aunque destacó que el sanatorio ha logrado avanzar en distintas áreas estratégicas.

"Nuestro objetivo es seguir dando respuestas a las necesidades del departamento. Hemos venido creciendo en áreas de internación y atención especializada, siempre pensando en mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros pacientes", explicó.

Entre las inversiones recientes se encuentra la inauguración de nuevas áreas de internación con habitaciones especialmente acondicionadas para brindar mayor confort a pacientes y familiares.

Tecnología de última generación para el diagnóstico

La modernización tecnológica también ocupa un lugar central en los planes de desarrollo del Sanatorio Semm Mautone.

Actualmente, la institución trabaja en la incorporación de equipamiento de última generación para estudios de imagenología y medicina nuclear, además de mejoras en los sectores de tomografía y resonancia magnética.

"Tenemos grandes expectativas con el crecimiento de los estudios de medicina nuclear. También estamos fortaleciendo toda el área de diagnóstico por imágenes con nueva tecnología y mejoras en nuestros procesos", señaló Rodríguez. Estas inversiones buscan ampliar la capacidad diagnóstica del centro y ofrecer estudios con mayores niveles de precisión y eficiencia.

Una atención más simple y eficiente

Otro de los ejes de trabajo está vinculado a la optimización de los procesos asistenciales. La institución viene implementando mejoras para simplificar los trámites y reducir los tiempos administrativos que enfrentan los usuarios durante su recorrido dentro del sistema de salud.

La meta es lograr que cada instancia de atención resulte más ágil, evitando gestiones innecesarias y permitiendo que pacientes y familias concentren su atención en lo verdaderamente importante: su proceso de salud.

"Trabajamos para que la experiencia dentro del sanatorio sea cada vez más eficiente, menos burocrática y agregue valor a cada paso que realiza el paciente dentro de la institución", afirmó el director.

Compromiso con la sostenibilidad

Además de las mejoras asistenciales y tecnológicas, el Sanatorio Semm Mautone avanza en una estrategia de sostenibilidad que involucra aspectos sociales, ambientales y de gestión.

Recientemente, la institución presentó un reporte de sostenibilidad elaborado bajo estándares internacionales, una herramienta que busca transparentar su desempeño y fortalecer el vínculo con los distintos actores de la comunidad.

Según Rodríguez, el desafío es construir una organización cada vez más eficiente en todos los niveles, tanto desde el punto de vista administrativo como energético y social.

"Queremos seguir creciendo con responsabilidad, fortaleciendo nuestro compromiso con la comunidad y con todos quienes forman parte de nuestro entorno", concluyó.

A 25 años de la creación de su CTI Pediátrico, el Sanatorio Semm Mautone reafirma así su apuesta por la innovación, la calidad asistencial y el desarrollo de servicios que acompañen las necesidades de Maldonado y la región.

