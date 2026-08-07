Feriado del 13 de agosto de 2026: quiénes no trabajan en Uruguay el próximo jueves por un asueto

Este jueves 13 de agosto de 2026 se va a conmemorar un feriado no laborable en Uruguay con motivo de la celebración del Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas. Debido a ello, los trabajadores de este sector no tendrán actividad ese día.

El asueto es relativamente nuevo, ya que fue promulgado en setiembre de 2024 bajo la ley N° 20342: "Declárase el día 13 de agosto de cada año el 'Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas', como feriado no laborable, pago, que comprenda a todos los que desempeñan funciones en y para el organismo".

Cómo se paga por trabajar en este feriado

Para los trabajadores comprendidos bajo este feriado, una de las preguntas más comunes es cómo se remunera por no trabajar.

Al ser considerado un feriado no laborable pago, si una persona no trabaja, cobra igual. Pero, de trabajar, debe percibir una remuneración doble, como establece el artículo 18 de la ley N° 12.590.

Este mismo régimen aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 1º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Fachada del edificio sede del Tribunal de Cuentas. Foto: Ariel Colmegna/Archivo El País.

Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

Qué otros feriados tendrá Uruguay en agosto 2026

También en este mes, Uruguay celebrará el 17 de agosto el Día del Trabajador Gastronómico, por lo que los trabajadores de este sector tampoco trabajan, y, de hacerlo, cobran doble.

Personas descansando durante un feriado. Foto: Archivo El País.

Lo mismo ocurrirá con el Día de la Trabajadora Doméstica a celebrarse el 19 de agosto.

El último feriado que tendrá Uruguay en este octavo mes se celebrará el 25 de agosto de 2026, fecha de la Declaratoria de la Independencia. Esta fecha patria significará un feriado no laborable para todos los uruguayos.

Para ver la lista entera de feriados que hay en Uruguay durante este 2026, hacer clic en este enlace.