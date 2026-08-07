Con Perrone y Manini distanciados, el FA no tiene asegurados los votos para la aprobación de la Rendición de Cuentas

Guido Manini Ríos, líder y exsenador de Cabildo Abierto (CA), se reunió este jueves con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para dialogar acerca de las propuestas de su partido de cara a la Rendición de Cuentas.

Tras el encuentro en Torre Ejecutiva, que duró poco más de una hora, valoró que el mandatario fue “muy receptivo” a los planteos. Si bien en su momento Manini Ríos expresó que a priori su partido apoyaría en general la votación del extenso proyecto —sin perjuicio de discutir la eventual inclusión y exclusión de artículos puntuales—, ahora remarcó que no está definido.

“Nosotros no aseguramos ni dejamos de asegurar votos ni nada hasta que tengamos una respuesta, pero la actitud nuestra ha sido, desde el principio, constructiva. Queremos ser parte de la solución y no agravar los problemas que hoy vive buena parte de nuestra sociedad”, afirmó en rueda de prensa.

CA se perfila como la solución para que el Frente Amplio (FA) logre sacar adelante su Rendición, al conseguir los dos votos que precisa en Diputados para alcanzar la mayoría. Sin embargo, la interna cabildante se ha visto marcada por un distanciamiento cada vez más creciente entre su líder y el principal diputado, Álvaro Perrone, quien ha mantenido un perfil mucho más mediático y preponderante en el debate político que su par, Silvana Pérez Bonavita.

De hecho, según supo El País, ambos legisladores estaban invitados a participar del encuentro con el presidente de la República, pero optaron por no asistir. Esa ausencia, sumada a que ninguno de los dos participó en la elaboración del documento de propuestas que Manini presentó en Torre Ejecutiva, vuelve a evidenciar la creciente distancia entre la bancada de CA en Diputados y el partido.

Por lo pronto, tampoco lo planteado por Manini Ríos a Orsi es compartido por Perrone ni Pérez Bonavita, al tiempo que desde el FA, por el momento, no se han dado indicios de acercamiento o intenciones de negociar para obtener el voto 50 necesario —el FA tiene 48 diputados— para aprobar la Rendición de Cuentas en general, visto que desde la Coalición Republicana (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente) se anunció con premura que no iban a acompañar el proyecto de ley.

De su lado, consultado acerca de su vínculo con los diputados, Manini Ríos dijo que “los votos son los dos diputados en el Parlamento, pero Cabildo Abierto es uno solo”.

“Hasta ahora hemos actuado siempre de acuerdo a lo que se trata en la Mesa Política, que integran los diputados y que integro yo. Creo que ahí no hay división o diferencia, o nada como para pensar que no va a seguir siendo de la misma forma. Yo vengo y hablo con el presidente, y los diputados hablan a su nivel en la Cámara de Representantes, para el Presupuesto, en el tratamiento del proyecto. Los que van a terminar votando van a ser ellos, pero Cabildo es uno solo”, declaró. Sin embargo, vale recordar que, para dar sus votos a la anterior Rendición de Cuentas, Perrone negoció de forma directa con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, una instancia que, al menos hasta donde supo El País, no se ha repetido.

Este jueves, Manini Ríos aseguró que está “a la espera de una respuesta” concreta por parte del oficialismo: “Lo vi muy receptivo al presidente, hablamos de todos los temas. A grandes rasgos, entendió bien por qué son las propuestas y creo que va a buscar una forma de aproximarse a lo que estamos proponiendo”.

Incluso, el exsenador sostuvo que Orsi está “casi que totalmente de acuerdo con la necesidad de una campaña de bien público para sensibilizar a la población del daño que ocasiona el consumo del cannabis”, uno de los seis puntos que Manini plantea como condición para apoyar a la Rendición de Cuentas, aunque dicho respaldo no ha sido confirmado por los diputados.

“Desconectados”

En el partido de gobierno, reconocen que algunos de los planteos de CA podrían acompañarse, pero cuestionan que sean viables.

Según dijo a El País la diputada frentista Inés Cortés, quien integra la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, “el documento puede ser compartible en algunos puntos y en otros no tanto”.

“Conceptualmente, duplicar las transferencias nos encantaría, pero en términos presupuestales no sería posible”, aseguró, y agregó que las propuestas presentadas por Manini Ríos “están alejadas” de lo que se ha discutido “en la instancia parlamentaria”, en alusión al diálogo con los diputados de CA.

La diputada enfatizó que los planteos “están bastante desconectados” y que a la bancada oficialista le “sorprendió”. Sobre qué se ha hablado con Perrone y Pérez Bonavita, Cortés dijo que “hasta el momento no hay ninguna postura” y que “ellos han definido que la decisión final la van a tomar el día de la votación en el plenario”.

Votación En primera instancia, en el Parlamento se da por descontado que la comisión —con mayoría del oficialismo— aprobará la Rendición de Cuentas el próximo miércoles, mientras continúan las negociaciones para definir cuándo ingresará al plenario para su tratamiento. El FA propuso discutir el proyecto en general el viernes 14 y comenzar el martes 18 con la votación del articulado. La oposición —el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto—, en cambio, planteó que el debate se inicie el lunes 17. La contrapropuesta, sin confirmación de que estén los votos para aprobar el proyecto en general, está siendo evaluada por el oficialismo que todavía no ha dado una respuesta.

El diputado por Cabildo Abierto Álvaro Perrone. Foto: Leonardo Mainé

Las propuestas de CA

CA elaboró un documento con seis propuestas concretas —algunas de las cuales han sido presentadas en repetidas ocasiones por el partido—, en el que también explica cómo financiarlas.

La primera consiste en “incrementar en un 50% la Asignación única para la Infancia y la Adolescencia prevista en el proyecto, debiéndose verificar que el niño recibe adecuada alimentación, atención médica y odontológica, y asiste a la escuela”.

El segundo punto propone reducir “el total de funcionarios del Estado en el orden del 1% anual, hasta alcanzar el 10% de disminución del número de dependientes”, salvo en los rubros de educación, salud y seguridad pública.

En tercer lugar, se plantea instalar “talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios”, con su correspondiente remuneración.

El cuarto punto solicita “implementar una campaña de bien público para educar, concientizar y prevenir a la sociedad sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis”, según lo que dispone la ley de regulación de la marihuana de 2014.

Los últimos dos planteos son la suba “en 20 millones de dólares anuales las partidas al Ministerio de Vivienda a efectos de acelerar el ritmo de las escrituraciones y comienzo de obras de las cooperativas de viviendas ya sorteadas”, y además “retirar los artículos que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, la cual, según Cabildo, “ya hoy es insuficiente para atender necesidades del servicio”.

Además, indica tres fuentes de financiamiento para sus propuestas, de las cuales una de hecho refiere a otro de los temas bandera del partido: la usura y la deuda.

El principal planteo es aplicar un “gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito”, que en principio tendría una tasa del 5% sobre el “las ganancias extraordinarias o el ingreso neto por intereses”, y funcionaría durante el resto del período de gobierno. Las otras fuentes de financiamiento que propone Cabildo son “revisar y racionalizar los gastos tributarios” —como la “reducción parcial de exoneraciones mal focalizadas”—, así como “ingresos derivados de la regulación del juego online”.