Manini se reúne con Orsi para negociar planteos de CA; espera “receptividad” y “no chocar contra un muro de soberbia”

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se reunirá en la mañana de este jueves con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva para dialogar acerca de las propuestas de su partido de cara a la Rendición de Cuentas, que se votará en la Cámara de Representantes la semana que viene.

El exsenador pretende que el oficialismo pueda contemplar al menos algunos de sus planteos para considerar apoyar el proyecto del gobierno, que en Diputados no cuenta con la mayoría necesaria para aprobarlo, lo que podría solucionarse con los votos de ambos legisladores cabildantes, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.

En diálogo con El País, Manini sostuvo que espera “sensibilidad” de parte del gobierno y, si bien afirmó que no pone “líneas rojas” en la negociación, considera especialmente “importantes” algunos de sus puntos.

“El mínimo es que haya cierta receptividad, no chocar contra un muro de soberbia. Ahí lo discutiremos en la mesa política después, pero entiendo que va a existir cierta sensibilización”, manifestó.

Además, indicó que ha habido intercambios informales entre los diputados, pero él está reservandose “para hablarlo solo con el presidente”, en un encuentro que a priori será mano a mano.

Las propuestas

CA elaboró un documento con seis propuestas concretas —algunas de las cuales han sido presentadas en repetidas ocasiones por el partido—, en el que también explica cómo financiarlas.

La primera consiste en “incrementar en un 50% la Asignación única para la Infancia y la Adolescencia prevista en el proyecto, debiéndose verificar que el niño recibe adecuada alimentación, atención médica y odontológica, y asiste a la escuela”.

Según el líder partidario, es “esencial” contar con una “contraprestación”, ya que es lo “mínimo que se puede exigir” a las familias de cara a sus hijos: “La única forma de que pueda tener una chance de sortear el obstáculo que la vida le pone es con educación. Y si eso no se da, estamos tirando la plata de todos los uruguayos”.

El segundo punto propone reducir “el total de funcionarios del Estado en el orden del 1% anual, hasta alcanzar el 10% de disminución del número de dependientes”, salvo en los rubros de educación, salud y seguridad pública.

Manini consideró que se requieren “señales de que el Estado no va a seguir creciendo como un monstruo que se está tragando al sector privado” y aseveró que “hay medio país que vive del Estado y hay otro medio país que banca la fiesta”.

En ese sentido, dijo que espacios del Estado “que pueden ser totalmente prescindibles” y puntualizó como ejemplo que “hay reparticiones en los diferentes ministerios que a su vez se duplican con las intendencias”.

“No quiero ensañarme con un tema que hoy por hoy es polémico en las redes, pero la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), ¿tiene sentido en un país como el Uruguay? ¿Y qué vamos a hacer con una Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) totalmente politizada? ¿Tiene sentido?”, cuestionó.

En tercer lugar, se plantea instalar “talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios”, con su correspondiente remuneración. “Tarde o temprano se va a tener que disponer como forma de rehabilitar a los presos”, opinó Manini.

El cuarto punto solicita “implementar una campaña de bien público para educar, concientizar y prevenir a la sociedad sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis”, según lo que dispone la ley de regulación de la marihuana de 2014.

Los últimos dos planteos son la suba “en 20 millones de dólares anuales las partidas al MVOT a efectos de acelerar el ritmo de las escrituraciones y comienzo de obras de las cooperativas de viviendas ya sorteadas”, y además “retirar los artículos que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, la cual, según Cabildo, “ya hoy es insuficiente para atender necesidades del servicio”.

Origen de los recursos

CA indica tres fuentes de financiamiento para sus propuestas, pero Manini destaca una de ellas como el “central”, que de hecho refiere a otro de los temas bandera del partido: la usura y la deuda.

“Acá hay un sistema financiero que ha ganado el año pasado 1.046 millones de dólares, 1.500 y pico de millones de dólares el año anterior. Más de 1.000 millones de dólares de ganancias por año de un sistema financiero que evidentemente en su mayor parte lo obtiene de lo que pagan los uruguayos. Es dinero que se les ha sacado a los uruguayos cobrándole intereses a veces mayores a los que podrían ser”, describió.

El planteo en particular es aplicar un “gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito”, que en principio tendría una tasa del 5% sobre el “las ganancias extraordinarias o el ingreso neto por intereses”, y funcionaría durante el resto del período de gobierno.

Según el exsenador, no es “una medida demasiado dura” ni cree que “un sistema que gana mil millones de dólares se vaya del país porque se le ponga un 5% de gravamen”.

“El uruguayo de a pie, con esos créditos al consumo, que tienen que recurrir mucha gente que apenas llega a fin de mes, es el que está bancando esas ganancias”, sostuvo.

Las otras fuentes de financiamiento que propone Cabildo son “revisar y racionalizar los gastos tributarios” —como la “reducción parcial de exoneraciones mal focalizadas”, así como “ingresos derivados de la regulación del juego online”.