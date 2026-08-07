Un muerto, miles de personas sin luz, árboles caídos y techos volados por el temporal que ameritó alerta roja

Al menos una persona murió alcanzada por un rayo y miles de clientes de UTE amanecieron sin energía eléctrica en su casa. Además, hubo una serie de destrozos: cayeron árboles y volaron techos. Todo esto como consecuencia de un frente frío que trajo fuertes lluvias y tormentas y luego un ciclón extratropical que dejó intensas rachas de viento, lo que provocó que el gobierno emitiera una alerta roja.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió durante el jueves una serie de alertas naranjas y amarillas primero por tormentas y luego por fuertes vientos. En la mañana de este viernes persistía únicamente una alerta amarilla por viento en toda la zona costera desde Montevideo hasta el Chuy, pero luego cesó.

La alerta roja del Poder Ejecutivo rigió entre las 21:00 y las 4:00 en la franja costera desde el arroyo Pando, en Canelones, hasta la localidad de Aguas Dulces, en Rocha. Esto dispuso la activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) pero también implicó la "limitación de la movilidad". Los organismos del Estado suspendieron toda actividad —excepto las necesarias para hacer frente al temporal— y se exhortó al sector privado a hacer lo mismo.

Policía Caminera informó, además, que a la medianoche había una serie de rutas y caminos cortados ya sea por árboles caídos o por el crecimiento de ríos y arroyos, fundamentalmente en los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres y Colonia.

Ruta cortada por caídas de árboles. Foto: Policía Caminera

Peón rural murió en Cerro Largo tras ser alcanzado por un rayo

Se reportó el fallecimiento de un hombre de 57 años en Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo, tras ser alcanzado por un rayo.

El Estadio Municipal Arquitecto Antonio Ubilla, ubicado en la ciudad de Melo, sufrió la caía de gran parte de su muro perimetral.

Bomberos informó que hizo un total de 146 intervenciones en todo el país hasta las 7:00 de la mañana de este viernes: 106 en el interior y 40 en Montevideo y el área metropolitana.

Rivera fue una de las ciudades más afectadas con 12 voladuras de techos, cuatro árboles caídos en la vía pública y dos columnas de alumbrado también caídas. En Melo hubo 15 intervenciones y en Minas nueve.

Maldonado fue uno de los departamentos más afectados por el temporal. Según la intendencia, "hubo un total de 18 reclamos, siete de ellos por árboles de gran porte; y Bomberos reportó 19 intervenciones por otra parte".

A la mañana las cuadrillas volvieron a las calles para atender reportes de árboles caídos, por lo que la cifra de intervenciones irá incrementándose. También hubo evacuados que "retornarán a su hogar una vez que la situación climática lo amerite".

En todo el país, según cifras de UTE, 41.091 clientes amanecieron con el servicio de energía eléctrica cortado por el temporal. Maldonado, Rocha y Cerro Largo son los departamentos más afectados, con más del 10% de la población sin luz.