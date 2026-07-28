¿Cuándo es la Noche de la Nostalgia en Uruguay? Qué día cae la celebración en 2026 y la historia detrás

Cada año en Uruguay, justo antes del feriado no laborable por la Declaratoria de la Independencia de nuestro país, la noche montevideana y del interior se enciende con la celebración de la Noche de la Nostalgia, sin importar el día de la semana. Aprovechando que al día siguiente muchas personas no trabajan, los sitios bailables se dedican a pasar música de épocas pasadas para recordar viejos tiempos a todo ritmo.

La Noche de la Nostalgia se celebra todos los 24 de agosto, por lo que en este 2026 caerá un lunes.

¿Cuándo se empezó a festejar la Noche de la Nostalgia?

La tradición nació en una fiesta que sucedió hace 48 años con ese nombre y luego se fue multiplicando a lo largo y ancho del país.

El 24 de agosto de 1978, el empresario Pablo Lecueder decidió hacer un baile en la discoteca Ton Ton con el objetivo de promocionar los contenidos de la emisora CX 32 Radiomundo, que había sido adquirida por él junto con otros socios.

Pablo Lecueder.

Como el programa de oldies funcionaba bien en su audiencia, a Lecueder la pareció una buena idea que la fiesta tuviera "música vieja". La convocatoria para la que fue la primera Noche de la Nostalgia, fue de unas 1.500 personas. “En esa primera fiesta pasábamos temas de hasta cinco o seis años de antigüedad”, declaró Lecueder.

El feriado, según dijo previamente el empresario a El País, fue elegido completamente al azar, por ser el próximo que habría cuando se quiso determinar una fecha.

La fiesta luego pasó a popularizarse y otros boliches tomaron el mismo concepto en esa noche. El fenómeno se expandió de tal manera que el 24 de agosto se transformó en una celebración nacional. Con la ley N° 17.825, promulgada en setiembre de 2004, comenzó a ser considerada como un atractivo turístico por el Ministerio de Turismo.

Gente bailando en una fiesta de la Noche de la Nostalgia. Foto: archivo

De esta forma, se lleva a cabo año a año, y el concepto de cuáles canciones son "oldies" ha ido cambiando con los años. Ante ello, las fiestas y eventos temáticos en este día han ido creciendo en variedad para atender a distintos públicos.