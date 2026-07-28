Orsi acordó con Fujimori impulsar una agenda enfocada en la lucha contra la delincuencia internacional

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, acordaron impulsar una agenda enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada, en una reunión sostenida en Lima antes de la investidura presidencial de la derechista.

En el encuentro celebrado en el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en Lima, Fuijmori y Orsi resaltaron el bicentenario de las relaciones diplomáticas y los tradicionales vínculos de vecindad y hermandad, según informó la Cancillería peruana en redes sociales.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, llevó a cabo una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, para profundizar los vínculos diplomáticos y ampliar las oportunidades de cooperación. pic.twitter.com/oQA40F5bhA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 28, 2026

"En el encuentro se destacó la voluntad de ambos gobiernos por impulsar una agenda sustantiva enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la innovación tecnológica, la cooperación técnica y el fortalecimiento del comercio y las inversiones", agregó.

Una alianza sobre este tema también fue acordada semanas atrás con el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en su visita a Montevideo. Al igual que otros mandatarios de la región, Orsi también decidió plegarse al Compromiso de Santiago, una iniciativa del chileno para aunar esfuerzos en el combate al crimen organizado y la delincuencia internacional.

Orsi arribó a Lima este lunes para participar en la ceremonia de investidura de Fujimori, junto a otros gobernantes de la región invitados por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori.

La ceremonia

También asistirán a la investidura de la presidenta electa otros líderes de la región como el presidente de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el rey de España, Felipe VI.

Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

EFE