Nacional definió el equipo para ir por la épica ante Tigre por Copa Sudamericana: Jorge Bava hace tres cambios

Enviado a Buenos Aires

El Nacional de Jorge Bava ya tiene equipo definido para ir por la épica este martes frente a Tigre por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Después del 3-0 que sufrió en el cruce de ida disputado en el Gran Parque Central, pretende dar la sorpresa en el Estadio José Dellagiovanna y dar vuelta una serie compleja que arrancará su tramo final a partir de las 19:00 horas.

El tricolor ya estaba obligado a cambiar debido a la lesión de su capitán, Sebastián Coates, quien fue reemplazado en el entretiempo del último cruce tras sufrir un desgarro en el músculo sóleo de la pierna izquierda.

También estará ausente Bruno Zuculini por la roja que recibió y Baltasar Barcia, que quedó afuera de la convocatoria por un fuerte golpe en el tobillo que le dejó la zona muy inflamada.

Con este panorama, el Bolso optó por incluir en el arco a Alexis Martín Arias y una línea defensiva integrada por Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido.

El mediocampo lo integrarán Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos, mientras que en ofensiva estarán Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi.

Tomás Verón Lupi en el arribo de Nacional a Argentina para enfrentar a Tigre. Foto: Nahuel Casuriaga.

Del otro lado está un equipo crecido que viene de capitalizar cada error defensivo del Bolso en una noche repleta de golazos. Por más que antes de viajar a Uruguay solo había ganado dos de 18 partidos, tuvo un partido perfecto en Montevideo y hoy busca sentenciar la llave. El sábado cuidó jugadores frente a Estudiantes de Río Cuarto y cayó 1-0 por el Torneo Clausura.

Más allá de si revierte o no la serie, los hinchas alojados en la concentración de Nacional expresan a viva voz que pretenden ver señales de buen juego apuntándole al Clausura, que ya se le tornó una obligación considerando que están cuartos en la Serie B del Torneo Intermedio y a ocho puntos de los líderes de la Tabla Anual.

La estadística favorable a la que se aferra Nacional antes de enfrentar a Tigre

En la interna de Nacional están esperanzados con revertir la serie y se amparan en un dato histórico: nunca perdieron una llave ante un equipo argentino por Sudamericana. En 2006 dejaron por el camino a Boca Juniors, en 2018 a San Lorenzo y en 2022 a Unión de Santa Fe, con la coincidencia de que todos los cruces fueron en el marco de los octavos de final.

Una vez que pite el árbitro brasileño Flavio De Souza, Nacional buscará hacer historia en condición de visitante para intentar avanzar a octavos de final.