Ricardo Vairo con Ovación: de "estamos mirando hacia adentro" a su opinión sobre Rubén Botta

Enviado a Buenos Aires

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, dialogó con Ovación desde Nordelta a horas del cruce frente a Tigre y se mostró esperanzado por la estadística que indica que nunca perdieron una serie de Copa Sudamericana contra equipos argentinos.

“Es un buen dato que nos puede generar un poco más de ilusión, en realidad sabemos que es un partido muy difícil y también dar vuelta la serie, pero aspiramos a comenzar con un repunte en el equipo. Aspiro a ver un equipo sólido y ordenado que pueda ser muy competitivo, y después si se puede ganar mejor. Y si se puede ganar por esa diferencia, aún más”, inició con optimismo.

De todas formas transmitió mesura en medio de la crisis futbolística que atraviesan: “Tenemos que ir paso a paso, venimos de un momento difícil, teníamos mucha expectativa cuando arrancamos después del parate con todo lo que fue la pretemporada en Solanas y las incorporaciones que tuvimos. No se ha dado como todos sabemos, pero confiamos mucho en el plantel , en el cuerpo técnico y creemos que la situación se va a revertir”.

👉 Vairo mano a mano con Ovación: Qué opina sobre la estadística de que Nacional nunca haya perdido una serie de sudamericana contra un equipo argentino y qué aspira ver del equipo durante el partido.



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Al ser consultado acerca de cómo viene gestionando estas semanas cargadas de tensión, contestó: “He pasado por muchas situaciones límites a lo largo de mi vida, tanto en lo privado como en lo deportivo, y en esos momentos, cuando uno está a la cabeza de una institución, es cuando tiene que estar más tranquilo, analítico. Sobre todo en fútbol la emocionalidad es lo que está por encima de la racionalidad muchas veces y hay que afrontar ese tema dialogando mucho y tratando de encontrar las causas por las que se llega a esto. Y más que nunca mirando hacia adentro y trabajando juntos”.

Sobre las negociaciones por Rubén Botta acotó: “Es un gran jugador con una trayectoria muy importante, está en los últimos años de su carrera y depende mucho... Insertarse en el fútbol uruguayo no es fácil, lo hemos visto en muchísimos extranjeros, realmente cuesta, son jugadores con muchas condiciones y de repente en el fútbol uruguayo puede dar una muy buena mano, ojalá. Primero tiene que concretarse, lo que estamos buscando es un 10 y él es un armador con mucha trayectoria”.

El argentino de 36 años, de último paso por Defensa y Justicia, tiene su arribo avanzado al Bolso, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación. Surgió en Boca Juniors, tuvo la posibilidad de representar a clubes italianos como Livorno, Inter de Milán y Chievo Verona y a otros equipos como San Lorenzo y Pachuca.

