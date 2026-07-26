Vario en Los Céspedes: cómo vio al plantel, lo que más preocupa de la "crisis deportiva" y lo último en incorporaciones

Nacional atraviesa una crisis deportiva, así la definió el presidente Ricardo Vairo este domingo. "Entiendo la ansiedad que hay, pero es cuando más tranquilos hay que estar, confiamos en el plantel que tenemos y sentimos que tiene que dar más", expresó el presidente tras visitar la práctica. Tras el parate por el Mundial el tricolor no ganó. Empató sin goles ante Danubio en Jardines, cayó 2-1 con Wanderers en el Gran Parque Central y fue goleado 3-0 por Tigre en este mismo escenario.

Este martes, a partir de las 19:00 horas en el Estadio José Dellagiovanna, tendrá la difícil tarea de dar vuelta un resultado abultado de visita. Mientras tanto, los jugadores continúan entrenando y, luego de la conferencia brindada por el entrenador Jorge Bava y el mánager deportivo Sebastián Eguren, Vairo dio su perspectiva del momento.

Luciano Boggio en el partido de Nacional ante Tigre por Sudamericana. Foto: Estefanía Leal

"Estamos bien, en una situación límite, con un tema deportivo complicado, pero hay que estar tranquilos, escuchar a todos, trabajar mucho para adentro y ver cómo salimos. Confiados en tener un partido interesante, en el que podamos demostrar que es un equipo que puede competir. He escuchado por ahí que no se ha trabajado ordenadamente y yo dijo que en este período trabajamos muy bien, con el área deportiva definimos todos los pasos a dar", expresó en diálogo con Punto Penal y Polideportivo desde la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, a la que acudió este domingo para presenciar el entrenamiento de los futbolistas.

"Lo primero que se definió era que había siete jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta", añadió el presidente, que siguió enumerando las "prioridades": traer el arquero Alexis Martín, el cinco con la llegada de Bruno Zuculini y encontrar la salida de los siete desafectados.

"Entiendo la ansiedad que hay, la poca tolerancia a la frustración, pero es cuando más tranquilos tenemos que estar, confiamos en el plantel que tenemos, que sentimos que tiene que dar más. Tenemos la ilusión intacta en cuanto a lo local, ganando un Clausura tenés derecho a una final, en caso de no ganar la Anual. Estamos convenidos que los pasos que se dieron son los que habían que dar", sostuvo.

"Es difícil generar credibilidad. seguimos trabajando en alguna incorporación", añadió.

Respecto a Kike Olivera (hoy en Bahía) y Esteban Obregón (jugador de Montevideo City Torque), dijo que cree que "es uno y otro" que llegarían. "Si Nacional pudiera traer a Mbappé y Leandro Paredes estamos hablando de que la expectativa de que cambie rápido, pero los jugadores que traemos, si bien son de buen nivel, tampoco despegados del plantel que tenemos. Sabemos que estamos en una situación económica compleja, vamos a terminar incorporando antes de vender, esperamos que terminemos de concretar las ventas".

Esteban Obregón celebra uno de los goles de Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay. Foto: @MvdCityTorque.

"Son inversiones importantes (las que tendría que hacer Nacional), lo de Kike Olivera es más complejo, porque ahí también está Gremio y habría que hacer otra ingeniería. No podría ser cuál es el que está más cerca", explicó.

Cristian "Kike" Olivera durante un partido disputado con Bahía de Brasil. Foto: cristianolivera967 en Instagram.

El presidente tricolor hizo énfasis en lo que más le preocupa de este momento, señalando que no puede permitir que esta crisis derive en otras mayores. "Hoy tenemos una crisis deportiva, de un primer semestre muy malo, luego de ganar un campeonato, pero si a la crisis deportiva le agregamos una económica-financiera se complica más, y si tenés la dos estás a un paso de una crisis institucional y de ahí es muy difícil salir. Eso lo charlo mucho con los compañeros y tengo que tener mucho cuidado; esto no solo se arregla trayendo jugadores".

Respecto a las jornadas de entrenamiento: "Los veo muy bien, lo que nos está faltando es cuando entramos a la cancha... Nos atacan una vez y unos hacen un gol, lo del gol a minuto, hay un tema de confianza".

Por último, respecto a si evalúa un cambio área deportiva, fue claro: "Hay un segmento de hinchas que cree que con los cambios reactiva la esperanza, vimos que con los cambios de DT no fue así. Tenemos un muy buen plantel, hay que generarle la confianza y después sí traer futbolistas, no soy de los que piensa que trayendo dos jugadores va a cambiar todo", expresó.

"El ambiente está bien, los jugadores están comprometidos y preocupados porque las cosas no están saliendo, las cosas se van a tener que dan, el año pasado pasamos bastante mal y terminamos siendo campeones, así que la expectativa la seguimos teniendo", aseguró Vairo.

Ante la consulta de los idas y vueltas con directivas que han sido catalogadas como "calientes", Vairo concluyó: "Tuve una discusión con Federico (Britos) en directiva, estas cosas no me gusta, las hago mano a mano, pero el clima es bueno, las opiniones son diferentes, todos estamos inmersos en sacar a Nacional de esto".