Nacional comunicó los detalles de la venta de entradas y el operativo de seguridad para visitar a Tigre

Nacional visitará a Tigre este martes a partir de las 19:00 horas en el Estadio José Dellagiovanna, partido para el que las entradas ya están a la venta. Luego de que tras la ida un hincha del equipo argentino resultara herido de bala, se prepara un fuerte operativo para evitar incidentes.

Fútbol Nacional en crisis: qué piensan en la interna sobre Jorge Bava tras la dura goleada ante Tigre por Sudamericana La goleada 3-0 sufrida de local ante el equipo argentino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana caló hondo y por estas horas el tricolor realiza un análisis interno de lo sucedido.

Los hinchas tricolores tendrán en el Canil del Paseo Costero su lugar de encuentro, que se ubica a unos 20 minutos de la ciudad y a media hora de la cancha del Matador. Está está en la intersección de General José de San Martín y Raúl Ricardo Alfonsín, Vicente López, provincia de Buenos Aires. El horario de salida desde el punto de encuentro rumbo al estadio se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales de Nacional.

Los hinchas visitantes ingresarán por un cordón de seguridad que tendrá ingreso por Avenida Libertador y llegará a la cancha por las calles Guido Spano y Moreno donde se encuentra la cabecera visitante.

Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial de Tigre (catigre.com.ar) a un valor de 50 dólares para los hinchas tricolores.

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✅ Ya se encuentran habilitadas las entradas para el partido del martes 28/7 en Buenos Aires



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Nacional intentará la hazaña de dar vuelta el 3-0 de la ida como visitante y no podrá contar con Bruno Zuculini que fue expulsado por doble amarilla. El último triunfo tricolor por tres goles a nivel continental fue contra Bragantino, el 24 de mayo de 2022 por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central, mientras que la última goleada como visitante fue ante Oriente Petrolero de Bolivia el 11 de agosto de 2015, por Sudamericana.

Por su parte, Tigre no recibió tres goles en ningún partido de la temporada. Para encontrar dicha cifra hay que viajar hasta el 5 de setiembre de 2025 cuando cayó 3-1 ante Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina. Su última goleada en contra fue el 11 de noviembre de 2024, cuando fue derrotado 4-0 ante Defensa y Justicia en la última liga del fútbol argentino que se jugó en formato de todos contra todos.