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El País Ovación Fútbol

Incidentes tras el partido entre Nacional y Tigre: un hincha visitante resultó herido de bala en plena ruta

Mientras unos 15 ómnibus del equipo argentino se trasladaban por la ruta 1 rumbo a Colonia fueron atacados con armas de fuego, según le confirmó la Policía a Ovación.

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Juan Pablo Romero
21/07/2026, 23:21
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El ómnibus con hinchas de Tigre, que debió detenerse en plena ruta tras ser atacado con armas de fuego.
El ómnibus con hinchas de Tigre, que debió detenerse en plena ruta tras ser atacado con armas de fuego.
Foto: Matías Aguilar.

Una vez terminado el partido entre Nacional y Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, los 2200 hinchas visitantes comenzaron su viaje de retorno, pero algunos de ellos fueron atacados en la zona de la ruta 1 y Avenida Cibils.

Mientras cerca de 15 ómnibus se trasladaban con destino a Colonia fueron interceptados por una sucesión de lanzamientos con armas de fuego. Se escucharon varias detonaciones, ruidos de metralleta y, según le confirmó la Policía a Ovación, al menos hay un fanático de Tigre que resultó herido de bala.

El ómnibus debió detenerse y en la noche de este martes hay efectivos policiales presentes en el lugar, como también ambulancias. La persona fue trasladada al Hospital del Cerro para ser atendido rápidamente.

En principio, aunque la información inicial marcaba que la herida había sido en la zona de la pierna y el pie, la herida de bala alcanzó el brazo de esta persona. Se especula con que hay una mayor cantidad de heridos, pero confirmada hasta el momento hay una persona, además del susto que se llevaron los hinchas que se encontraban en pleno viaje.

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