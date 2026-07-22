Jorge Bava tras la derrota de Nacional: "Hay un accidente u otro que nos hacen cuesta arriba los partidos"

Nacional quedó al borde de la eliminación de la Copa Conmebol Sudamericana tras perder 0-3 ante Tigre en el Gran Parque Central, por la ida de los playoffs. En una noche de lluvia, frío y clima caliente en las tribunas, el equipo argentino golpeó a los dos minutos con Jalil Elías, amplió la ventaja sobre el cierre del primer tiempo por intermedio de Ignacio Russo y sentenció el partido a los 90' con un zurdazo de Elías Cabrera.

Bruno Zuculini fue expulsado al inicio del complemento y, durante y sobre todo cuando terminó el partido, plantel y cuerpo técnico fueron despedidos entre insultos y silbidos. En ese contexto hostil, el entrenador Jorge Bava asumió su responsabilidad y argumentó que Nacional no está logrando trasladar al campo de juego el trabajo que realiza durante la semana.

"Obviamente golpeado por el partido, sin dudas. No hay excusas, no se jugó bien, encontramos un equipo pragmático que capitalizó y bueno", comenzó el entrenador tricolor su conferencia de prensa.

Luego resaltó la actitud del equipo, pese a las continuas derrotas: "El equipo se brinda, entrena, yo veo a los muchachos de buen ánimo y aplicados a hacer las cosas. Pero es lógico y tangible que no lo podemos demostrar, por una cosa o por otra, no vale la pena redundar porque no hay excusas. No se está trasmitiendo en cancha, los resultados no acompañan, siempre hay un accidente u otro que nos hacen cuesta arriba los partidos, pero no hay excusas. Aceptar este mal momento".

"El equipo obviamente está dolido por el resultado de hoy, pero yo los veo todos los días y el equipo está fuerte, con ánimo y ganas de revertir esto. Todos sabemos que no se asoma a lo que queremos hacer y lo que queremos dar, yo soy el responsable de ello. Pero de la fuerza no dudo, lo veo todos los días, se brinda al máximo, entrena a morir, no lo podemos capitalizar en el partido", sostuvo.

Sobre Tigre destacó: "Es un equipo muy pragmático, con líneas de cuatro bien cerradas, si le jugábamos frontal le íbamos a facilitar. El gol rompe todas las tácticas. Un gol al principio, un gol al final, la expulsión al minuto, trastocó muchísimo. Tenemos que seguir trabajando para mejorar eso. Un rival muy fuerte en pelota quieta, lo demostró al minuto, bueno en las transiciones, lo demostró en el segundo gol. Caímos en eso".

Duelo aéreo entre Agustín Rogel y Gonzalo Martínez. Foto: Estefanía Leal

Y en la autocrítica reconoció que cada vez queda menos margen de error: "Sabemos bien que no estamos dando la talla desde que se reanudó el campeonato, es una realidad. Por una situación o por otra, siempre terminamos de la misma manera. Somos conscientes de eso, los jugadores y nosotros, yo soy el responsable. Cada vez queda menos margen en el semestre, pero bueno, hay que seguir trabajando, luchando, es la única manera que conozco para revertir esto".

Dejó entrever que los dirigentes le trasladan que el mercado de pases sigue activo: "Estamos hablando permanentemente, no es fácil el período de pases, está abierto aún tanto para las idas como las venidas, estamos contemplando todo".

Y sobre la expulsión de Zuculini, reflexionó: "De 21 partidos, en un tercio tuvimos expulsados, es muchísimo. Preocupa y tenemos que analizarlas y trabajarlas. No es justo poner todo en la misma bolsa, pero lo tangible es que es mucho".

Consultado por Ovación sobre las incorporaciones del arquero Alexis Martin Arias y el también argentino Bruno Zuculini, que cometieron errores groseros en los últimos dos partidos, Bava respondió: "Hablar, hablamos con todos, analizamos todo y mostramos mejores individuales y colectivas que puedan tener. Siempre tratamos de mejorar individualmente al jugador".