“¡Que se vayan todos!”: el duro ambiente en el GPC tras la goleada que sufrió Nacional en Copa Sudamericana

“Qué se vayan todos, que no quede ni uno solo”, eso fue lo que cantaron los hinchas de Nacional que acudieron al Gran Parque Central por lo poco que mostró su equipo en la dura caída 3-0 ante Tigre. El equipo albo aún no pudo ganar en su vuelta a la actividad tras el parate por la Copa del Mundo 2026 y el ambiente estuvo pesado.

Nuevamente el elenco que conduce Jorge Bava dejó una pálida imagen, pero esta vez fue en el plano internacional. Y, para peor, la historia comenzó torcida en el amanecer del encuentro porque en el minuto dos se puso arriba en el marcador el equipo visitante gracias a Jalil Elías.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba a terminar, Tigre consiguió extender su diferencia en el tanteador por medio de un golazo de Ignacio Russo. El delantero sacó un potente disparo que clavó la pelota contra el palo izquierdo del golero argentino. Eso llevó al repudio generalizado de los hinchas tricolores con el equipo.

Ya en la ida del equipo al vestuario por el final de la primera parte, el hincha volvió a expresar su enojo por el flojo andar ante un Tigre que se mostró superior en los primeros 45 minutos.

El argentino Bruno Zuculini se va expulsado en el GPC. Foto: Estefanía Leal

Las malas para Nacional no cesaron porque en el inicio del complemento quedó con 10 hombres por la segunda amarilla que vio el argentino Bruno Zuculini. Al retirarse del campo de juego el simpatizante albo le recriminó su bajo rendimiento exhibido en los tres encuentros que lleva jugados en el club.

Tigre dio el golpe de gracia en el minuto 90 por medio de Elías Cabrera, quien lanzó un buen disparo de media distancia para que el Matador de Victoria se pusiera 3-0 en el Gran Parque Central en el encuentro de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Maximiliano Gómez, de Nacional, se lamenta en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal

Bajo ese punto, el hincha no soportó otra floja actuación del elenco tricolor, ya que desde la vuelta del fútbol tras el parate por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos Nacional aún no pudo sumar de a tres puntos.

El Bolso lleva disputados tres partidos en este segundo semestre donde empató sin goles ante Danubio en Jardines del Hipódromo, cayó 2-1 contra Wanderers en el GPC y fue goleado 3-0 ante Tigre en el GPC.

La revancha en Copa Sudamericana

Luciano Boggio se toma la cabeza tras el partido ante Tigre. Foto: Estefanía Leal.

Cabe destacar que la revancha la tendrá el elenco de Bava el próximo martes cuando viaje a Buenos Aires, Argentina, para visitar el Estadio José Dellagiovanna, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+) en busca de la heroica. Porque tendrá que ganar como mínimo por una diferencia de tres goles a Tigre para llevar la definición a los penales.

El equipo que avance esta instancia de la Copa Sudamericana, sabe que en los octavos de final se medirá contra Montevideo City Torque del segundo certamen internacional que organiza la Conmebol.