Tras reunión con Interior, la Mutual no levantó el paro, pero ya sabe qué día tomará su resolución final

Luego de la reunión que se llevó a cabo entre el ministro del Interior, Carlos Negro, autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), la gremial de jugadores decidió aún no levantar el paro para que vuelva la actividad de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En el encuentro entre autoridades del Ministerio del Interior, AUF y MUFP se analizaron los incidentes registrados tras el partido entre Rentistas y Cerrito, así como las medidas de seguridad adoptadas para la realización de los partidos de fútbol.

Participaron, además, de la reunión el Comando de la Policía Nacional, el Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, el Director de Seguridad en el Deporte y el Director de la Guardia Nacional Republicana, entre otras autoridades.

Lo que analizará la MUFP

Mitchell Duarte y Diego Scotti en la reunión con el ministro Carlos Negro. Foto: gentileza.

Tras recibir los informes de la cartera por los sucesos acontecidos en el clásico entre Rentistas y Cerrito, que derivaron en la lesión del jugador Jean Martínez tras inconvenientes con la Policía, fuentes de la MUFP le confirmaron a Ovación que van a esperar a este miércoles para tomar una resolución final.

Más allá de la información que brindó la cartera, también está el hecho de que la AUF le entregó a la MUFP una propuesta para poder modificar el Código Disciplinario. De esta manera, todo será estdudiado por la gremial para determinar si este miércoles levanta el paro de jugadores.

El plan de la Mesa Ejecutiva

Un jugador con una pelota de fútbol. Foto: Archivo El País

El plan de la Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya es que este fin de semana se disputen los cuatro partidos pendientes de la sexta fecha del Torneo Intermedio. Y estos son: Central Español contra Cerro Largo, Cerro frente a Racing, Montevideo City Torque ante Danubio y Defensor Sporting contra Liverpool en el Luis Franzini.

La idea que a partir de este viernes comiencen a disputarse lo que resta de la sexta fecha del segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 para que esta llegue a su fin el domingo. Y así el fin de semana del sábado 1° de agosto se lleve a cabo la séptima jornada del Torneo Intermedio, la última previo a la final por el título de campeón.

El repaso de los hechos

El árbitro Bruno Sacarelo junto a Luis Machado y Sebastián Diana en el partido entre Cerrito y Rentistas por la Segunda División. Foto: AUF

Los incidentes ocurrieron el pasado sábado finalizado el empate sin goles en el clásico del Cerrito de la Victoria en el Complejo Rentistas por la Segunda División Profesional entre la Policía, hinchas y directivos del conjunto locatario.

El parabrisas del ómnibus de Rentistas quedó completamente astillado al recibir el impacto de una piedra, mientras que varios automóviles estacionados en la zona también sufrieron la rotura de vidrios. Los disturbios obligaron a la intervención policial para intentar controlar la situación. Asimismo, el futbolista Martínez sufrió “un traumatismo facial secundario al impacto de un palo de madera”, detalló el Bicho Colorado en un comunicado.

“En la evaluación inicial presentó edema y dolor de intensidad considerable en la región facial afectada, con limitación funcional para la apertura, el cierre, y lateralización de la mandíbula”, añadió el texto.

Rentistas ante Cerrito en el marco de la Segunda División. Foto: @SegundaAUF.

“El jugador fue trasladado por una unidad de emergencia móvil a su institución de asistencia médica, donde se le realizaron tomografías computadas de cráneo y macizo facial, descartándose lesiones intracraneales, fracturas del macizo facial, y alteraciones de las articulaciones temporomandibulares, por lo cual se le otorgó el alta a domicilio”, agregó.

“El futbolista se encuentra clínicamente estable y continuará en seguimiento por el Departamento Médico del club, quedando su reincorporación a la actividad deportiva supeditada a la evolución clínica”, concluyó.

Por eso la MUFP decidió hacer un paro de actividades. Desde este lunes se hicieron varias reuniones para intentar solucionarlo y que volviera el fútbol lo antes posible.

A lo largo de este martes continuaron las reuniones entre la MUFP y la AUF. “Vamos a tener una reunión de intercambio (con el Ministerio del Interior), hay que ser cautos y a partir de que tengamos toda la información vamos a ver cómo nos asesoramos, tenemos que ver lo que nos plantean y cómo seguimos. Sabemos que vienen pasando cosas y no se toman medidas ejemplarizantes”, aseguró el presidente de la MUFP, Diego Scotti, tras la reunión con la casa madre del fútbol uruguayo en rueda de prensa.

Diego Scotti, presidente de la Mutual, en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Estefanía Leal.

“Vamos a evaluar una vez que tengamos toda la información, si es una situación grave lo sucedido y que se repite a cosas que han pasado y estamos preocupados”, afirmó el mandamás de la MUFP.