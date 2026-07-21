La final del Mundial 1950 con Uruguay campeón elegida por brasileños como la segunda mejor de la historia

Desde el primer Mundial de 1930 en Uruguay, que tuvo como campeona a la selección uruguaya venciendo a Argentina en el último partido, se han jugado 23 finales por la Copa del Mundo de la FIFA y para el medio brasileño O Globo, la segunda mejor de la historia es la que Brasil perdió ante la Celeste en Maracaná en 1950. Cuál es la mejor, cuáles son las peores y qué criterio usaron para analizarlas.

Según publicó el portal brasileño en una newsletter para sus lectores, analizaron los 23 partidos según cinco factores: calidad del juego, paridad, emoción, protagonismo y recuerdo. Con un total de cinco puntos por sección, las mejores finales sumaron hasta 24 y la peor final de la historia solo sumó 11 unidades.

A poco más de 24 horas de haber vivido la última final, la del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, el partido entre España y Argentina entró en el análisis y es la segunda peor final de la historia. Apenas tiene tres puntos en emoción y recuerdo y solo dos en calidad, paridad y protagonismo. Una particularidad, Argentina participó con derrota en la tres peores finales.

Las peores finales de la historia del Mundial:

23°: Alemania Occidental 1-0 Argentina, 1990 – 11 puntos

“Combinó poco fútbol, violencia y una Argentina dedicada casi exclusivamente a sobrevivir. Alemania fue superior, pero necesitó de un penal polémico, convertido por Andreas Brehme a los 85 minutos para impedir que la tortura avanzara hasta el tiempo extra. Pareció durar más de 90 minutos”.

Brehme convierte el penal para Alemania ante el arquero Sergio Goycoechea de Argentina en la final de Italia 1990. Foto: AFP

22°: España 1-0 Argentina, 2026 – 12 puntos

“España tuvo la pelota, terreno y tiempo, pero demoró en encontrar el gol que justificase tanta superioridad. Argentina se convirtió en la primera finalista en pasar 90 minutos sin una finalización en el arco rival. El gol al final premió a la campeona correcta, pero fue una final con poca alternancia, sin jugadas memorables y con grandes jugadores reducidos a un papel secundario”, justificó el periodista Thales Machado, responsable del artículo.

Lionel Messi tras la consagración de España como ganadora del Mundial 2026. Foto: AFP.

21°: Alemania 1-0 Argentina, 2014 – 13 puntos

“Alemania y Argentina protagonizaron una final tensa, con oportunidades suficientes para que el marcador no permaneciera sin goles por tanto tiempo, pero con poco fútbol continuo. Higuaín desperdició la chance más clara para los argentinos, Messi también tuvo la suya y Götze decidió el partido a los 113 minutos. Un gol tardío mejora el recuerdo de una final que estuvo grandes periodos presa del miedo a perder”.

EDDIE KEOGH - REUTERS - X01801

20°: Francia 4-2 Croacia, 2018 – 13 puntos

“Seis goles deberían impedir que cualquier final apareciera tan cerca del final de la lista. El problema es que el marcador estuvo más agitado que el juego. Croacia tuvo más iniciativa, pero sufrió un gol en contra gracias a un penal con la intervención del VAR y dos golpes franceses que prácticamente sentenciaron la historia. Mbappé, a sus 19 años, dejó su firma, pero la lluvia de la premiación parece más nítida que la mayor parte del fútbol”.

Griezmann, Pogba y Mbappé en la consagración de Francia en el Mundial de Rusia 2018. Foto: AFP

19°: España 1-0 Países Bajos, 2010 – 15 puntos

“España conquistó su primer título en un partido más áspero que brillante. Países Bajos intentó interrumpir el juego de pases español con faltas, De Jong le pegó en el pecho a Xabi Alonso e Robben perdió delante de Casillas la chance que podría haber cambiado la historia. Iniesta hizo el gol a los 116 minutos y le dio a la final una imagen eterna que el resto de la noche nunca alcanzó”.

Infracción de De Jong a Xabi Alonso en la final del Mundial 2010 entre España y Países Bajos. Foto: AFP

Finales “intermedias” en la Copa del Mundo:

18°: Italia 1-1 Francia, 2006 — 15 puntos

Zidane marcó de penal a lo Panenka, Materazzi empató y ambos volvieron a encontrarse de la manera más inesperada en la prórroga. El cabezazo del francés en el pecho del italiano transformó un partido apenas aceptable en una de las finales más reconocibles de la historia, antes de la victoria italiana en la tanda de penales.

17°: Brasil 3-1 Checoslovaquia, 1962 — 15 puntos

Checoslovaquia se adelantó en el marcador, pero Amarildo empató dos minutos después y Brasil controló la final en el segundo tiempo. Zito y Vavá completaron la remontada que confirmó el bicampeonato incluso sin Pelé, lesionado desde el inicio de aquel Mundial.

16°: Francia 3-0 Brasil, 1998 — 16 puntos

Francia firmó una actuación sólida e histórica, pero el colapso brasileño acabó pronto con el equilibrio de la final. Los dos goles de Zidane y el misterio en torno a la convulsión sufrida por Ronaldo dieron a aquella noche un peso que el partido, por sí solo, no habría podido sostener.

15°: Brasil 0-0 Italia, 1994 — 17 puntos

Fue la primera final decidida en los penales y también la única que terminó sin goles después de 120 minutos. El calor, el cansancio y el miedo limitaron el fútbol, pero Taffarel, Romário y el disparo de Baggio por encima del travesaño dejaron imágenes que atravesaron generaciones.

14°: Brasil 2-0 Alemania, 2002 — 17 puntos

Brasil y Alemania disputaron una final correcta, equilibrada durante gran parte del encuentro y decidida cuando Oliver Kahn cometió su primer error en aquel Mundial. Ronaldo marcó dos goles y culminó una de las mayores historias de redención del fútbol, cuatro años después del trauma de París.

13°: Italia 4-2 Hungría, 1938 — 19 puntos

Italia y Hungría protagonizaron un partido de seis goles, pero los italianos ya ganaban 3-1 al descanso y administraron la ventaja. Silvio Piola y Gino Colaussi marcaron dos veces cada uno, y Vittorio Pozzo se convirtió en el único entrenador bicampeón del mundo.

12°: Italia 3-1 Alemania Occidental, 1982 — 20 puntos

El primer tiempo terminó sin goles y contó con un penal fallado por Cabrini, pero Italia se adueñó de la final tras el gol de Paolo Rossi. La desenfrenada carrera de Marco Tardelli después de marcar el segundo gol se hizo más grande que el propio partido.

11°: Brasil 5-2 Suecia, 1958 — 20 puntos

Suecia abrió el marcador, pero pronto fue arrollada por un Brasil que parecía presentar al mundo una manera diferente de jugar al fútbol. Garrincha creó juego, Vavá marcó dos veces y Pelé, con apenas 17 años, anotó otros dos goles, lloró al final y comenzó allí a construir su relación con la eternidad.

10°: Italia 2-1 Checoslovaquia, 1934 — 21 puntos

Italia estuvo a nueve minutos de perder la Copa del Mundo en casa, empató gracias a Raimundo Orsi y ganó en la prórroga con un gol de Angelo Schiavio. El guion es extraordinario, aunque la falta de imágenes completas y el uso político del Mundial por parte de Benito Mussolini hacen que esta final sea difícil de evaluar únicamente por su fútbol.

9°: Argentina 3-1 Países Bajos, 1978 — 22 puntos

Kempes abrió el marcador, Países Bajos empató cerca del final y Rensenbrink estrelló un remate en el palo en la última jugada del tiempo reglamentario. En la prórroga, Kempes volvió a aparecer y la lluvia de papel picado en el Monumental recibió a la primera Argentina campeona del mundo.

8°: Alemania Occidental 2-1 Países Bajos, 1974 — 22 puntos

Países Bajos marcó de penal antes de que Alemania tocara el balón, pero los anfitriones respondieron con goles de Breitner y Gerd Müller todavía en el primer tiempo. Cruyff perdió la final, Beckenbauer levantó la copa y el fútbol total pasó a la historia sin conquistar el mundo.

7°: Uruguay 4-2 Argentina, 1930 — 22 puntos

La primera final de la historia ya tuvo rivalidad, una discusión sobre qué balón se utilizaría y una remontada. Argentina ganó el primer tiempo por 2-1, pero Uruguay marcó tres veces después del descanso e inauguró en casa la lista de campeones del mundo.

6°: Brasil 4-1 Italia, 1970 — 22 puntos

El marcador sugiere una goleada sencilla, pero Italia sostuvo el empate hasta el minuto 21 del segundo tiempo. Lo que vino después fue una exhibición: Gérson, Jairzinho y Carlos Alberto marcaron, Pelé dirigió al equipo y Brasil se quedó definitivamente con la Copa Jules Rimet.

Las mejores finales en la historia del Mundial:

5°: Inglaterra 4-2 Alemania Occidental, 1966 – 23 puntos

“Alemania marcó primero, Inglaterra lo dio vuelta y sufrió el empate en la última jugada del tiempo regular. En la prórroga Geoff Hurst hizo un gol donde la pelota pegó en el horizontal, pegó cera de la línea y continúa siendo discutido décadas después. Marcaría otra vez completando el primer hat-trick en una final. Fútbol directo, drama al máximo y una controversia eterna con una imagen de Inglaterra campeona del mundo”. Máxima puntuación en paridad, emoción, protagonismo y recuerdo. Tres de cinco puntos en calidad de juego.

Inglaterra festeja haber ganado el Mundial 1966. Foto: AFP

4°: Argentina 3-2 Alemania Occidental, 1986 – 23 puntos

“Argentina estaba 2-0 y parecía tener decidida la final, pero Rummenigge y Voller empataron en siete minutos. Cuando la prórroga se acercaba, Maradona encontró un pase entre los alemanes y dejó a Burruchaga delante del arquero para definir el partido a los 84 minutos. Fue la conclusión perfecta para el Mundial de un jugador que pareció controlar personalmente todo lo que pasaba en México”. Puntajes perfectos en emoción, protagonismo y recuerdo. Cuatro de cinco estrellas en calidad y paridad.

Diego Maradona levantando la Copa del Mundo en el Mundial de México 1986. Foto: CARLO FUMAGALLI - STR - AP - WCSCC AP.

3°: Alemania Occidental 3-2 Hungría, 1954 – 24 puntos

“Hungría no perdía hacía cuatro años, había vencido a esa misma Alemania 8-3 en la primera fase y convirtió dos veces antes de los ocho minutos. Pero los alemanes empataron a los 18’ y sobrevivieron a la presión de una de las mejores selecciones de la historia hasta que Helmut Rahn lo dio vuelta a los 39 minutos del segundo tiempo. Puskas tuvo un gol anulado cerca del final. El milagro de Berna reunió sorpresa, reacción, grandes jugadores y una trascendencia que fue más del fútbol en la Alemania de la posguerra”. Máximo puntaje en paridad, emoción, protagonismo y recuerdo. Cuatro de cinco puntos en calidad de juego.

Final del Mundial 1954 entre Alemania Occidental y Hungría. Foto: Archivo O Globo.

2°: Uruguay 2-1 Brasil, 1950 – 24 puntos

“Casi 200 mil personas fueron al Maracaná esperando una fiesta para la cual alcanzaba un empate. Friaça abrió la cuenta al comienzo del segundo tiempo y parecía entregarle a Brasil la Copa que ya consideraban como suya. Schiaffino empató, Ghiggia lo dio vuelta y Obdulio Varela comandó una victoria que produjo silencio, trauma y mitología. No fue oficialmente una final, pero ninguna otra definición entró tan profundamente en la identidad de los vencedores y de los derrotados”. Máximo puntaje en paridad, emoción, protagonismo y recuerdo. Cuatro de cinco puntos en calidad de juego.

Obdulio Varela en el sorteo de capitanes de la final entre Uruguay y Brasil en Maracaná por el Mundial 1950. Foto: Archivo El País

1°: Argentina 3-3 Francia, 2022 – 24 puntos

Durante casi 80 minutos, Argentian realizó una final impecable y Francia parecía no haber entrado a la cancha. Entonces Mbappé hizo un doblete en 97 segundos y la transformó una ceremonia de consagración en una experiencia fuera de control. Messi hizo el tercero argentino en la prórroga, Mbappé hizo el primer hat-trick en una final desde 1966 y Dibu Martínez salvó con el pie una definición de Kolo Muani en el último minuto. En los penales, Messi conquistó el título que le faltaba. Ninguna otra definición reunió tanto fútbol, cracks, tantos cambios de destino y tantas imágenes eternas dentro de la misma noche”. Máximo puntaje en calidad del juego, emoción, protagonismo y recuerdo. Cuatro de cinco estrellas en equilibrio.

Lionel Messi con la Copa del Mundo. Foto: Nicolás Pereyra.

Thales Machado | O Globo (GDA)