La FIFA eligió los mejores goles del Mundial 2026 y abrió la votación para definir al ganador

Con el Mundial 2026 ya finalizado y España celebrando su segundo título de la historia, la FIFA puso en marcha una nueva elección para los aficionados: el premio al "Mejor Gol del Torneo".

A través de sus redes sociales y de su sitio oficial, el organismo dio a conocer los 12 tantos nominados y habilitó una votación para que los hinchas de todo el mundo elijan su favorito.

La lista reúne goles de distintas fases del campeonato y combina figuras consagradas con algunas de las grandes revelaciones del Mundial.

Entre los candidatos aparecen nombres como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Ferran Torres, además de jóvenes como el bosnio Kerim Alajbegovic y el caboverdiano Sidny Lopes Cabral, dos de las sorpresas de la Copa del Mundo.

En representación de Sudamérica solo fueron incluidos Lionel Messi y Julián Álvarez, ambos por anotaciones con la selección argentina.

Messi fue nominado por su potente remate de media distancia frente a Argelia durante la fase de grupos, mientras que Álvarez aparece gracias a su brillante acción individual ante Suiza en los cuartos de final, cuando recorrió varios metros antes de definir al ángulo.

La FIFA invita a los aficionados a ver nuevamente cada uno de los goles seleccionados antes de emitir su voto. La elección permanecerá abierta hasta el 26 de julio, mientras que el ganador del tradicional premio "Hyundai Goal of the Tournament" será anunciado el "27 de julio".

Los 12 goles nominados al mejor del Mundial 2026

- Lionel Messi (Argentina) vs. Argelia.

- Julián Álvarez (Argentina) vs. Suiza.

- Kylian Mbappé (Francia).

- Erling Haaland (Noruega).

- Jude Bellingham (Inglaterra).

- Ferran Torres (España).

- Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina).

- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde).

- Wilson Isidor (Haití).

- Elijah Just (Nueva Zelanda).

- Daizen Maeda (Japón).

- Eldor Shomurodov (Uzbekistán).

Estos son todos los protagonistas con posibilidades de que su gol sea elegido como el mejor de la cita mundialista.

Además de esta votación, la FIFA también abrió en las últimas horas la elección del "Once ideal del Mundial 2026", otra instancia en la que el voto del público será determinante para definir a los mejores futbolistas del certamen.