"Ver cómo seguir y si es momento de dar un paso al costado": Dibu Martínez y un llamativo mensaje tras el Mundial

Tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España, Dibu Martínez abrió la puerta a una posible retirada de la selección en una publicación en Instagram en la que se pregunta si es momento de "dar un paso al costado".

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", publicó el arquero del Aston Villa en su cuenta personal de Instagram. "La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia delante y si es momento de dar un paso al costado", añadió.

"Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", concluyó Martínez, de 33 años y campeón del mundo en 2022.

Con once atajadas en la final, el marplatense fue el mejor de la albiceleste en la final, pero no pudo hacer nada para evitar el tanto de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga.

El momento del gol de Ferrán Torres a pesar de la estirada del Dibu Martínez. Foto: AFP.

Dibu cuenta con 67 partidos como internacional y es uno de los protagonistas del reciente éxito del equipo argentino, con el que ha ganado dos Copa América (2021, 2024) y el Mundial 2022. En la final de ese torneo, disputada en Lusail el 18 de diciembre de 2022, fue decisivo con una atajada en el tiempo añadido de la prórroga al francés Randal Kolo Muani y la parada en la tanda de penales a Kingsley Coman.

El regreso a Argentina

Sin su capitán, Lionel Messi, y otros futbolistas que decidieron permanecer en Estados Unidos o viajar hacia los países en los que residen, varios miembros de la Scaloneta viajaron de regreso a su país en un vuelo que aterrizó a las 18:20 hora argentina en el aeropuerto internacional de la localidad de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires.

El avión de Aerolíneas Argentinas -con una imagen del número 10 de Messi y las tres estrellas mundialistas de Argentina estampadas en una turbina- se desplazó por la pista hasta un lugar especial de la estación aérea.

Allí se dispuso una alfombra roja al pie de la escalera, por donde los jugadores y el cuerpo técnico descendieron al son de la popular canción de aliento a la selección Muchachos, interpretada por la banda del cuerpo de Granaderos del Ejército argentino.

En el vuelo especial regresaron, entre otros, el director técnico, Lionel Scaloni, y los futbolistas Emiliano 'Dibu' Martínez, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás González, Marcos Senesi y Exequiel Palacios.

Con información de AFP.