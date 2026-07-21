Messi llegó a Argentina horas después que sus compañeros y directo a Rosario para pasar unos días con su familia

Lionel Messi está en su Rosario natal, ciudad a la que arribó en la madrugada luego de que decidiera no abordar el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al equipo para iniciar su período de vacaciones y no viajó junto al resto de sus compañeros para las celebraciones previstas tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026.

🏡 MESSI YA DESCANSA EN SU CASA DE FUNES TRAS REGRESAR A ROSARIO



El capitán de la Selección Argentina pasará unos días de descanso junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para recuperarse del desgaste físico y emocional que dejó la Copa del Mundo.



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Su avión, que partió de Fort Lauderdale y lo trasladó hasta Rosario, aterrizó a las 6:30, y el 10 llegó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) para pasar unos días junto a su familia.

Vista del avión que trajo a Lionel Messi a la Argentina Foto: La Nación GDA / Marcelo Manera.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, la aeronave, un Bombardier Global 6000 N142QS de NetJets, fue dirigida a un sector apartado del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas y tanto él como su familia fueron retirados del predio en un vehículo hacia la casa en Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, Gran Rosario.

🚨 #AHORA - Lionel Messi ya está en Rosario y así llegó a su casa en Funes tras finalizar la Copa del Mundo.



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De acuerdo a lo que publicó el medio Rosario 3, tras el aterrizaje, Messi realizó los trámites de ingreso al país dentro de la aeronave. En la pista los esperaba el vehículo para trasladarlos. Decenas de personas fueron a recibirlo tras las rejas del predio y afuera del barrio privado, con carteles de agradecimiento. “Estoy acá desde las 5, no dormí nada. Yo le diría a Leo que ‘gracias, gracias por tantas alegrías’”, expresó una mujer en diálogo con LN+.

Luego del descanso, el capitán de la selección argentina volverá a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami junto a su compañero Rodrigo de Paul.

Lionel Messi disputó su tercera final de un Mundial en su carrera con la selección de Argentina, ya que lo consiguió en Brasil 2014, Qatar 2022 y Canadá, México y Estados Unidos 2026. En esta última Copa del Mundo la Pulga volvió a mostrar toda su vigencia con 39 años.

El actual futbolista del Inter Miami logró convertir ocho goles con la Albiceleste en ocho partidos disputados en el Mundial en suelo norteamericano y brindó cuatro asistencias.

El plantel con 16 jugadores y el cuerpo técnico llegó por la tarde del lunes

Lionel Scaloni y el plantel de Argentina en el recibimiento en Buenos Aires. Foto: AFP.

En el avión que partió desde Nueva York (AR1971) y llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza cerca de las 18 se trasladaron: Claudio “Chiqui” Tapia, Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Facundo Medina, Thiago Almada, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Valentín “Colo” Barco, Exequiel Palacios y Juan Manuel López.

Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, tras descender del avión de Aerolíneas Argentinas que los devolvió al país desde Nueva York. Foto: AFA.

A bordo de un micro descapotable, los jugadores recorrieron la autopista Riccheri rumbo al predio Lionel Messi de la AFA, donde recibieron el cariño de miles de hinchas apostados a ambos lados del camino. Durante el trayecto, los futbolistas saludaron, aplaudieron y lanzaron camisetas hacia la multitud, que respondió con banderas, fuegos artificiales, cánticos y muestras de apoyo para el plantel.

El mensaje de Messi tras la derrota con España

Lionel Messi al recibir la medalla por el segundo puesto en el Mundial 2026. Foto: AFP.

La Pulga, de 39 años, se refirió a lo que fue no poder darle la cuarta Copa del Mundo a la selección de Argentina. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, expresó.

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, manifestó el futbolista del Inter Miami en su cuenta de Instagram junto a una foto suya con la medalla del segundo puesto y la camiseta de la Albiceleste.

En base a La Nación / GDA.