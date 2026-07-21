El impactante recibimiento a la selección de Argentina en Buenos Aires tras el subcampeonato en el Mundial 2026

El resultado no alteró la pasión y el arribo al aeropuerto internacional ministro Pistarini, en Ezeiza, las camisetas albicelestes se multiplicaron en cada paso que dio el equipo que dirige Lionel Scaloni. Felices, al límite del desborde hasta el episodio final, el subcampeonato en el Mundial 2026, tras perder en tiempo suplementario la final frente a España, no trastocó el amor incondicional que moldeó el ciclo con juego, fútbol y títulos.

Lionel Scaloni y el plantel de Argentina en el recibimiento en Buenos Aires. Foto: AFP.

Esa unión se enseñó en el recibimiento para los 16 futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico que retornaron al país. La lluvia y la baja temperatura, obstáculos insuficientes para frenar el fervor de la gente que acompañó el trayecto entre el FBO VIP Club, desde donde salió el micro que trasladó a la delegación, hasta el predio de la AFA.

Lejos de los 36° y el sol inclemente del 20 de diciembre de 2022, cuando una multitud histórica de cinco millones de personas se lanzó a las calles para recibir a los campeones y festejar la tercera estrella, tras la conquista en Qatar 2022, los 1311 días que separaron a las dos fechas enseñaron que el idilio está intacto.

El vuelo AR1971, cuyo avión tenía pintada la bandera argentina y el N°10, había despegado a las 7:17 (hora local) y aterrizó a las 18:20, se estacionó en un hangar de Aerolíneas Argentinas, donde dos micros, uno descapotable, esperaba para ensayar el corto trayecto que estuvo custodiado por un gigantesco operativo de seguridad del que participaron distintas fuerzas. Lejos de la multitud de aquella tarde, la que provocó que la idea de completar el recorrido hasta el Obelisco y la Casa Rosada se frustrara –apenas se hicieron 12 kilómetros por la autopista en cuatro horas- los hinchas se apostaron en los laterales del camino para saludar con banderas, fuegos artificiales y cánticos, a los subcampeones. Una fiesta popular reducida en cantidad, pero con la misma devoción de aquella de tres años y medio atrás.

Con la escalerilla del avión desplegada, después de que descendieran dirigentes, integrantes de la utilería, cuerpo médico, cocineros, el equipo de prensa y asistentes, Nicolás Otamendi, Claudio Chiqui Tapia -presidente de la AFA- y el director técnico Scaloni fueron los primeros en asomar.

Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, tras descender del avión de Aerolíneas Argentinas que los devolvió al país desde Nueva York. Foto: AFA.

El cuerpo de Granaderos y la Fanfarria Alto Perú entonó el tema Muchachos, la canción que acompaña al equipo desde 2022. Lentamente bajó el resto de los futbolistas: Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Nicolás González, Emiliano Dibu Martínez -junto a sus dos hijos, Santino y Ava-, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Juan Manuel López, quienes caminaron por una alfombra roja que marcó el sendero hasta los micros ploteados con la frase “Bienvenida Selección Argentina”, que estaba acompañada con el escudo de la AFA y los logos de Adidas y de Gemini, modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollada por Google. Además, en el frente de los dos micros, en loop se leía el mensaje “Gracias selección argentina por dejarlo todo por estos colores. Siempre juntos”.

Custodiados por dos docenas de motos con efectivos de seguridad y con el camino liberado –no se produjeron desbordes que generaran contratiempos, aunque sí un congestionamiento vehicular en los alrededores de la zona afectada por el operativo-, los futbolistas y Scaloni saltaron, cantaron y saludaron a los hinchas, que agitaban banderas ante el paso del micro. Los teléfonos celulares captaron ese paso fugaz, aunque para quienes protagonizaron el recibimiento las imágenes serán un recuerdo para toda la vida.

Para sobrellevar la espera, un show de drones animó el momento, mientras los más pequeños -que iniciaron en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el receso escolar invernal- en cualquier espacio verde libre armaban “picaditos” de fútbol con amigos circunstanciales. Los más despistados se preguntaban por la ausencia de Messi, que viajó desde Nueva York a Miami, junto a Rodrigo De Paul.

🚨 #AHORA - Lionel Messi ya está en Rosario y así llegó a su casa en Funes tras finalizar la Copa del Mundo.



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El avión, que partió de Fort Lauderdale y lo trasladó hasta Rosario, su ciudad natal, aterrizó a las 6.30. El 10 llegó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para pasar unos días junto a su familia.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, la aeronave, un Bombardier Global 6000 N142QS de NetJets, fue dirigida a un sector apartado del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas y tanto él como su familia fueron retirados del predio en un vehículo hacia la casa en Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, Gran Rosario.

Decenas de personas fueron a recibirlo tras las rejas del predio y afuera del barrio privado, con carteles de agradecimiento. “Estoy acá desde las 5, no dormí nada. Yo le diría a Leo que ‘gracias, gracias por tantas alegrías’”, expresó una mujer en diálogo con LN+.

🏡 MESSI YA DESCANSA EN SU CASA DE FUNES TRAS REGRESAR A ROSARIO



El capitán de la Selección Argentina pasará unos días de descanso junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para recuperarse del desgaste físico y emocional que dejó la Copa del Mundo.



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Tampoco retornaron al país los arqueros Gerónimo Rulli y Juan Musso, Cristian Cuti Romero, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nico Paz y Julián Álvarez, quienes se presentarán en sus clubes. Algunos deben resolver dónde estará su futuro, tras las negociaciones que se fueron desarrollando durante la Copa del Mundo. Messi, De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Simeone y Paz utilizaron las redes sociales para dejar mensajes de agradecimiento para los hinchas y también para expresar lo que significó para el grupo el recorrido de los ocho partidos en la Copa del Mundo.

Una hora y media después de aterrizar, y tras tomarse algunas selfie en el hangar, los jugadores ingresaron al predio de la AFA donde se reencontraron con sus familiares, que arribaron alrededor de dos horas antes al complejo tras viajar en el vuelo AR1951 desde los Estados Unidos. El protocolo que se estableció fue cenar en el lugar donde se concentra la Argentina, un espacio que algunos posiblemente no vuelvan a compartir, porque el Mundial fue el cierre de sus ciclos en la selección. No había grandes sonrisas, carcajadas, peor si recuerdos y emociones. Los gestos eran de cansancio, después de una extensa aventura de 50 días, y también de frustración. El dolor por la derrota demorará en desaparecer y la herida tardará en cicatrizar. No coronar con una nueva estrella, sin embargo, no manchará a un equipo que se hizo carne en la gente.

La Nación / GDA.