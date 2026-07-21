Ranking FIFA: España lidera tras ganar el Mundial 2026, la sorpresa en el Top 10 y en qué lugar quedó Uruguay
La organización dio a conocer la nueva clasificación una vez finalizada la exitosa edición de la Copa del Mundo que se disputó en México, Canadá y Estados Unidos.
El Mundial 2026 ya es historia y tras la consagración de la selección de España como nueva campeona, se actualizó el Ranking FIFA que dejó varias novedades, entre ellas a la Furia Roja liderando la clasificación, una sorpresa dentro del Top 10 y un lugar preocupante para la selección de Uruguay.
El equipo de Luis de la Fuente es el nuevo líder de un ranking que tuvo a Noruega como la selección que más escaló con 12 puestos, ya que pasó a ocupar el puesto 19, mientras que Marruecos, de muy buena participación en la Copa del Mundo, está en el sexto escalón siendo esta su mejor clasificación en la historia.
España (1.ª, +1) logró su segunda estrella y volvió a lo más alto del Ranking FIFA luego de haber perdido ese primer puesto en abril de este año. Además, consiguió una amplia ventaja con sus perseguidores tras imponerse en la final 1-0 en la prórroga contra Argentina (2ª, -1), que perdió el liderato.
Tras 105 partidos disputados, 104 de ellos durante el reciente Mundial, han sido muchos los movimientos entre las 10 mejores selecciones clasificadas. Brasil (5ª, +1) y Marruecos (6ª, +1) superan a Portugal (7ª, -2), que en la cita de Estados Unidos, México y Canadá quedó eliminada ante España en octavos de final.
La cuartofinalista Bélgica (8ª, +1) supera también a Países Bajos (9ª, -1) mientras que una de las selecciones coanfitrionas del torneo, México (10ª, +4), volvió a meterse entre las 10 mejores, por primera vez desde marzo de 2022, a costa de Alemania (12ª, -2).
Esta nueva actualización del ranking está monopolizada por los resultados de las 48 participantes de la Copa del Mundo 2026 y los movimientos se centran entre las 90 primeras clasificadas. Dos de los mayores ascensos los protagonizan dos de las selecciones que más han sorprendido en este reciente torneo.
Suiza (15ª, +5) ascendió cinco puestos tras llegar a cuartos de final, una ronda que también alcanzó Noruega (19ª, +12), que además de protagonizar la mayor subida en esta reciente actualización, logró su mejor puesto desde agosto de 2011, donde llegó a estar duodécima.
Otras de las grandes triunfadoras por sus subidas son Egipto (24ª, +5), Paraguay (34ª, +7), la República Democrática del Congo (41ª, +5), Sudáfrica (54ª, +6) y Ghana (65ª, +8).
En el lado opuesto se encuentran Turquía (27ª, -5), Corea del Sur (32ª, -7), Panamá (44ª, -10) y República Checa (48ª, -8), que a pesar de su caída siguen colocadas entre las 50 mejores clasificadas, a diferencia de Túnez (57ª, -12) y Uzbekistán (60ª, -10), cuyos tropiezos aprovechan Chile (49ª, +2) y Perú (50ª, +2) para colocarse en sus lugares.
Con estas dos subidas, Sudamérica cuenta ahora con nueve representantes en ese selecto grupo. Entre el resto, la división es la siguiente: UEFA: 25 (sin cambios); CAF: 8 (-1); AFC: 4 (-1); Concacaf: 4 (sin cambios); OFC: 0 (sin cambios) con respecto a la anterior clasificación
Por otra parte, la selección de Uruguay, de muy mala actuación en el Mundial 2026, se ubica en el puesto número 20 luego de haber perdido cuatro lugares en esta última actualización de la clasificación que tendrá la próxima el 7 de octubre.
Mirá la clasificación completa del Ranking FIFA acá.
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